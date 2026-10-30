Empresarios contribuyentes: ¿quiénes se presentan a las elecciones del Banco de Previsión Social?

¿Quiénes integran las listas empresariales?

En este sector de actividad se presentan cuatro listas: La Lista 25 del movimiento “Hay otro camino” que busca la reelección con el apoyo del director social Pereyra. La 30, que es apoyada por la Confederación de Cámaras Empresariales (que perdió su representación en el organismo en las pasadas elecciones). La lista 21 impulsada por la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Y la lista 27, que según informó el Semanario Búsqueda y confirmó Caras y Caretas está escindida de la 25.

La Lista 25 propone como candidato titular a Jorge Fernández, directivo de la empresa de transporte colectivo Cutcsa. Esta lista iba a llevar como titular a la empresaria Patricia Pertman, pero por problemas formales con la Corte Electoral no se concretó. A Fernández finalmente lo acompañan Silvia Inés Arimón, quien ya integró la oficina de representación de las empresas y se desempeñó como directora suplente, y Pablo Raúl Martinez.

También integran la lista Gonzalo Gabriel Brum, quien fue integrante de la Comisión Nacional del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural durante la gestión de Luis Lacalle Pou. Y completan las suplencias Mariella Osano y Daniel López de los Santos.

El movimiento Hay otro Camino se presenta en conjunto con la lista Nº15 del orden de los trabajadores y la Nº 5 de los pasivos, apoyadas por el actual director por los empresarios José Pereyra, y por dirigentes de la Coalición Republicana.

En cuanto a la Lista 27, escindida de la lista 25, presenta como candidato titular a Bernardo Aldabalde, quien según informó Búsqueda iba a ser el titular de la lista de “Hay otro camino”, pero decidió formar esta lista para armar su propio equipo. La acompañan Mariela Moura, quien también se separó de la 25 y ya fue directora suplente por el orden empresarial. Al menos en 2025 Moura contaba con el apoyo del senador nacionalista Sergio Botana, con quien se conocen de Cerro Largo. Complementan la lista 27 Nestor Fornaro, Karina Yon, Matías Fierro y Nelson de León.

En redes sociales recibe apoyo de páginas como “Libertarios Unidos del Uruguay” y militantes como Stephanie Magliano de Plataforma por la Libertad.

La lista 30, que representa a las grandes cámaras empresariales está liderada por Daniel Añón de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Uvenu). Lo acompañan Daniel Fernández del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Leonardo Slinger de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.

También la integran Aline Bisio de la Confederación Empresarial del Uruguay (que representa al interior del país), Gabriel Capurro expresidente de la Asociación Rural del Uruguay, y Enrique Padial del Centro de Farmacias del Uruguay.

Por otro lado, la lista 21 lleva como titular a Graciela Álvarez, que es la candidata de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype). Además es funcionaria de carrera del BPS desde 1981. La acompañan Alejandro Gómez del Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles (CTMA), y la expresidenta de Anmype, Maria Fernandez.

También integran la lista Andrés Rodríguez de la Unión de Comerciantes de Maldonado, y cuentan con el apoyo de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, y la Comisión Nacional de Fomento Rural.

Esta lista ha recibido apoyo en círculos frenteamplistas, junto a la Lista 1 de Onajpu y a la Lista 11 del PIT-CNT. Por ejemplo la dirigente del Movimiento de Participación Popular Susana Pereyra, viuda de Eduardo Bonomi, publicó un afiche en Facebook promocionando estas tres candidaturas. Además Caras y Caretas tiene conocimiento que el mismo afiche circula por Whatsapp y redes sociales de dirigentes y militantes de otros sectores frenteamplistas.

¿Cuáles son las principales propuestas?

La lista 25 destaca que:

Cuando se discuta una deuda, va a estar del lado del que quiere pagar: convenios que se puedan cumplir y prescripción de las deudas viejas, como marca la ley.

No va a dejar pasar cambios de reglas sin aviso: Si el BPS cambia un criterio, que lo diga claro, antes y por escrito.

Va a pedir que le crean al que aporta: Si el BPS ya tiene el dato, no se te pide de nuevo.

Va a votar en contra de los cargos a dedo: concursos y reglas claras para entrar y ascender.

Va a cuidar cada gasto como si fuera su empresa, y va a denunciar cuando tus aportes se usen en cosas que no son previsionales.

Va a llevar al Directorio los problemas del interior: Recorre, escucha y trae los problemas de cada comerciante a la mesa donde se decide.

Te va a rendir cuentas: qué votó y por qué. No desaparece después de la elección.

“No voy a ser el BPS. Voy a ser tu voz adentro. Y cada vez que se vote algo que te afecte, vas a saber de qué lado estuve”, asegura.

Bajo el lema “Defendiendo los intereses del país y todos los empresarios” la Lista 30 plantean 5 ejes de trabajo:

Reducir el costo del Estado: Menos trámites innecesarios, menos controles previos y más confianza. Usar la declaración jurada en todos los casos posibles y revisar criterios que se anulan en la Justicia.

Defender los derechos de los contribuyentes: Crear la figura del Defensor del Contribuyente y una cartilla clara de derechos y obligaciones para contribuyentes y personal inspectivo. Inspecciones respetuosas, con reglas claras y trato justo.

Uso responsable del subsidio por enfermedad: Promover el derecho del empleador a la evaluación clínica en casos de certificados recurrentes o prolongados y adecuar las retenciones para evitar distorsiones.

Impulsar la formalización: Simplificar trámites y exigencias para que más empresas y trabajadores puedan formalizarse.

Diálogo, eficiencia y resultados: Gestión profesional, abierta al diálogo y enfocada en mejorar la calidad del servicio del BPS para empresas, trabajadores y jubilados.

En cuanto a la Lista 21, la mirada de esta lista “está especialmente puesta en los pequeños y medianos empresarios, productores y emprendedores que todos los días, que sostienen sus proyectos, generan trabajo y muchas veces sienten que no tienen una voz real en los espacios donde se toman decisiones que los afectan directamente”, anunciaron.

“Graciela conoce el BPS desde adentro por su extensa trayectoria en el organismo y, al mismo tiempo, conoce de primera mano lo que significa emprender y llevar adelante una empresa”, aseguraron.

La lista del movimiento “Hay otro camino” que hace campaña en redes sociales y medios de comunicación por la candidata Patricia Pertman no tiene lista aprobada al cierre de esta publicación.

Por último la Lista 27 no cuenta con una cuenta o página web donde centralice la campaña, aunque en declaraciones al medio Visión Ciudadana Aldabalde apuntó que:

Entre sus principales planteos figura trasladar a los ministerios competentes las áreas de Salud, Vivienda y Turismo que actualmente funcionan dentro del BPS.

Según el candidato esas funciones surgieron en una época en la que esas secretarías de Estado no existían y que hoy podrían ser gestionadas con mayor eficiencia por los organismos especializados.

A su entender, el BPS debe concentrarse en su cometido principal: administrar prestaciones y pasividades. Los recursos que se ahorrarían con esa reorganización podrían destinarse tanto a mejorar las jubilaciones más sumergidas como a disminuir la asistencia financiera que el Estado brinda al organismo, según sostuvo.

En materia empresarial, el candidato identificó dos preocupaciones centrales: el régimen de subsidios por enfermedad y el sistema de multas e intereses por atrasos en los aportes.

Respecto a las certificaciones médicas, planteó la importancia de alcanzar un acuerdo entre empresarios, trabajadores y prestadores de salud, proponiendo que las certificaciones queden a cargo de médicos certificadores independientes de las instituciones asistenciales.

También cuestionó el régimen de multas y recargos del BPS, al considerar que castiga especialmente a pequeñas empresas, monotributistas y unipersonales que atraviesan dificultades económicas.

En ese sentido, propone reducir significativamente las sanciones y ajustar los intereses a niveles "mucho más razonables", para evitar que se conviertan en un mecanismo de recaudación, a costa de quienes no pueden cumplir en fecha con sus obligaciones.

¿Quiénes están obligados a votar?

Empresas contribuyentes: Son electoras las empresas no estatales contribuyentes, inscriptas como tales en el Banco de Previsión Social, que estén al día al 28 de febrero de 2026 en el pago de sus obligaciones y en el de las facilidades concedidas, cuyos electores tengan dieciocho años de edad cumplidos a la indicada fecha.

El voto es único, todas las empresas contribuyentes, cualquiera sea su naturaleza o forma de constitución, tendrán, al igual que las unipersonales, un solo voto y un solo representante por elector.

El voto será secreto y obligatorio. Las personas jurídicas y empresas pluripersonales deberán hacerse representar por un apoderado con facultades expresas para el acto del voto. El poder correspondiente deberá estar suscrito por las personas estatutaria o contractualmente habilitadas para actuar o, en su defecto, por la totalidad de los componentes de la empresa. El poder extendido tendrá validez para todos los actos eleccionarios del Banco de Previsión Social, hasta su efectiva revocación.

En el caso de las empresas unipersonales, se exceptúa de la obligatoriedad a los titulares con setenta y cinco años de edad cumplidos al día de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el Banco de Previsión Social.