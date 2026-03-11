España e Israel al borde de un congelamiento diplomático histórico

Un deterioro gradual

Las relaciones entre Madrid y Tel Aviv han estado en tensión desde hace varios años, profundizándose tras dos hitos clave: En 2024, España reconoció oficialmente al Estado de Palestina, una decisión que llevó al Gobierno israelí a retirar a su embajadora de Madrid y no designar un sucesor, dejando su misión encabezada por una encargada de negocios desde entonces.

En septiembre de 2025, ante las críticas oficiales del Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez a la ofensiva israelí en Gaza y tras una serie de medidas españolas incluyendo un embargo de venta de armas y restricciones a vuelos y buques militares relacionados con Israel, Madrid llamó a su embajadora a consultas, sin que ésta regresara a Tel Aviv.

Ese proceso culminó esta semana con la eliminación definitiva del puesto de embajador, una medida interpretada por analistas como un gesto simbólico de enfriamiento de relaciones que pone a ambos países en un nivel de representación diplomática inferior a lo habitual.

Reacciones y contextos contrapuestos

Desde Madrid, el Gobierno socialista insiste en que se trata de una respuesta política a diferencias profundas de principios, no a la incompetencia de la diplomática cesada. Se subraya que la retirada de la embajadora se produce en un momento de fuerte oposición del Ejecutivo español a la escalada militar en Oriente Medio —especialmente al despliegue contra Irán— y su rechazo a permitir el uso de bases españolas por parte de fuerzas que participen en el conflicto.

Desde Tel Aviv las críticas han sido duras. Altos funcionarios israelíes han catalogado varias de las iniciativas españolas como antisemitas o contrarias a los intereses estratégicos de Israel, en particular el paquete de medidas aprobado por Madrid en 2025 y sus declaraciones ante organismos internacionales.

Actualmente, la Embajada de España en Tel Aviv y la Embajada de Israel en Madrid funcionan con encargados de negocios en lugar de embajadores, reflejo de un nivel de relaciones que, si bien no está roto formalmente, se encuentra en su punto más bajo en años.

Implicancias geopolíticas y regionales

Este deterioro ocurre en un contexto más amplio de tensiones globales puesto que el genocidio en Gaza sigue generando condenas y divisiones dentro de la Unión Europea y la comunidad internacional.

Las recientes ofensivas militares contra Irán han agudizado las críticas de gobiernos europeos como el español, que han llamado al cese de las hostilidades.

La posición de España ha generado fricciones no solo con Israel, sino también con aliados tradicionales, aunque Madrid ha afirmado que sus relaciones con otros socios, incluidos Estados Unidos, siguen siendo “normales”.

¿Qué sigue en esta relación?

La retirada definitiva de la embajadora podría abrir un período sostenido de diplomacia de bajo perfil entre Madrid y Tel Aviv, con encuentros bilaterales limitados y espacios de diálogo restringidos. La reinstauración de un embajador español en Israel y viceversa requerirá negociaciones políticas delicadas y un cambio claro en las líneas estratégicas que han marcado el distanciamiento hasta ahora.