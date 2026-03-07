Gobierno le apunta a los asentamientos y a los trabajadores que no acceden a una vivienda

-El año 2025 es el periodo de presentación del Plan de Vivienda y Hábitat de cinco años. El documento incorpora el ordenamiento del territorio y la visión de los lugares en la construcción de la obra. El texto contó con la participación de organizaciones de la sociedad, federaciones de cooperativas, sindicatos, empresas y vecinos. Este proceso de consulta resultó en la incorporación de 180 propuestas al plan. Las comisiones de asesoría realizarán la rendición de cuentas y el control de la ejecución de las tareas.

¿A qué sectores de la población se dirigen las acciones del Ministerio?

-La vivienda constituye el punto de partida para la igualdad de la población. El plan define dos grupos para la aplicación de las políticas. El primer grupo comprende a los habitantes de los 660 asentamientos del país. La Dirección de Integración del Estado utiliza tres herramientas en estos sitios: Plan Juntos, Plan Avanzar y Plan de Mejoramiento de Barrios. El presupuesto del Fideicomiso de Integración de la Sociedad asciende a 700 millones de dólares. El segundo grupo del plan se compone de los trabajadores.

Grupos prioritarios

¿Qué medidas existen para el acceso de los trabajadores a la casa propia?

-El sistema de cooperativas proyecta la construcción de 15.000 viviendas en el periodo. El Estado trabaja en la quita del impuesto al valor agregado para la construcción de estas casas. El Plan Entre Todos establece la construcción con límites en el precio de venta. El Banco Hipotecario brinda el 95% del crédito para la compra. El Ministerio otorga a las familias un subsidio para el pago de la cuota de hasta el 30%. El acceso al plan requiere ingresos de entre 30.000 y 100.000 pesos por grupo de familia.

Ciudad Vieja

¿Cómo se llevará a cabo la reactivación de la Ciudad Vieja?

-La reactivación de la zona del centro comienza con un proyecto piloto. El plan incluye la construcción en tres edificios situados en la calle 25 de Mayo. También abarca la manzana delimitada por las calles Washington, Sarandí, Lindolfo Cuestas y Reconquista, donde funcionó la escuela Carlos Neri. Las obras en estos sitios producirán entre 350 y 400 viviendas. El objetivo es la repoblación de la zona con familias de trabajadores. Para la ejecución de las obras, el Estado utiliza terrenos de su propiedad que hoy se destinan al estacionamiento de vehículos, como el predio en la esquina de 25 de Mayo y Zabala.

¿Qué herramientas legales se proponen para la obtención de tierras?

-Un proyecto de ley regula la expropiación de inmuebles con deuda. La medida se aplica cuando la deuda con el Estado supera el valor de la propiedad. La ley permite la obtención de predios con celeridad para ampliar la cartera de tierras. El plan requiere la colaboración entre el gobierno y las 19 intendencias del país. El acceso al suelo en el centro permite evitar la segregación y la expulsión de los habitantes de los barrios.