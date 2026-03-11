Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Donald Trump | Irán | hora

Guerra discursiva

Trump aseguró que podría "aniquilar" a Irán en una hora

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que el ejército de su país es capaz de lanzar un ataque tal sobre Irán que este nunca podrá reconstruirse.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, declaró este miércoles que el Ejército de su país podría "aniquilar" a Irán en una hora si realmente quisiera hacerlo y que los ataques todavía siguen en curso con el fin de alcanzar todos los objetivos designados.

En sus declaraciones a la prensa, el mandatario aseguró que Irán "ha perdido su Armada, su Fuerza Aérea", así como también que "no tiene ningún aparato antiaéreo ni radares", mientras que "sus líderes han desaparecido".

La amenaza apocalíptica de Trump

"Y podríamos hacerles [a los iraníes] algo mucho peor. Estamos dejando fuera ciertas cosas. Podríamos aniquilarlos esta tarde. De hecho, en una hora. Literalmente, nunca podrían reconstruir ese país", aseveró Trump.

Asimismo, sostuvo que las fuerzas estadounidenses hubieran destruido "casi todos sus barcos mineros en una sola noche" y así irían por "el número 60" de buques iraníes destruidos. "No sabía que tuvieran una Armada tan grande. Diría que era grande e ineficaz, pero todos y cada uno de sus barcos, casi toda su Armada, ha desaparecido", indicó.

Previamente, tanto el mandatario estadounidense como altos funcionarios de su Administración han resaltado que sus acciones militares en Oriente Medio, dirigidas en contra de Irán, tienen mucho éxito y que avanzan más rápido de lo planeado.

Así, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que Washington "está ganando con un enfoque abrumador e implacable" en sus objetivos, mientras que —según sus palabras— Irán "es abandonado" por sus aliados en la región. De igual modo, el propio Trump ha sostenido en varias ocasiones que el conflicto terminará pronto, ya que "prácticamente no queda nada que atacar" en el país persa.

"Una cosita aquí y allá... En cualquier momento que yo quiera que termine, terminará", indicó, subrayando que "la guerra va muy bien" y que los éxitos alcanzados van "muy adelantados con respecto al calendario previsto".

Las advertencias de Irán

No obstante, Teherán refuta todas esas afirmaciones, asegurando estar totalmente preparado para un conflicto prolongado y disponer del suficiente arsenal misilístico. Varios altos cargos castrenses iraníes han prometido más ataques contra objetivos militares ligados a EEUU e Israel y manifestaron que será Irán el que decida cuándo y cómo terminará el conflicto, a pesar de las afirmaciones de Trump en sentido contrario.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó que, en el marco de la operación Promesa Verdadera 4, lanzó dos "duros golpes" con misiles contra la base de helicópteros Al Udairi, detallando que un número importante de soldados estadounidenses quedó "aniquilado" y más de 100 heridos fueron trasladados a los hospitales Al Jaber y Al Mubarak, en Kuwait.

En paralelo, el cuartel general central Jatam al Anbia comunicó que las Fuerzas Armadas de Irán están cambiando su táctica de resistencia a la agresión de EEUU e Israel hasta que los artífices del conflicto "sean plenamente castigados y se arrepientan".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseveró que los planes de EEUU e Israel para la guerra contra Irán habían fracasado y que se veía "cierto caos" tanto en sus acciones como en sus declaraciones.

FUENTE: RT en Español

