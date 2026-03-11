Trump aseguró que podría "aniquilar" a Irán en una hora

Asimismo, sostuvo que las fuerzas estadounidenses hubieran destruido "casi todos sus barcos mineros en una sola noche" y así irían por "el número 60" de buques iraníes destruidos. "No sabía que tuvieran una Armada tan grande. Diría que era grande e ineficaz, pero todos y cada uno de sus barcos, casi toda su Armada, ha desaparecido", indicó.

Previamente, tanto el mandatario estadounidense como altos funcionarios de su Administración han resaltado que sus acciones militares en Oriente Medio, dirigidas en contra de Irán, tienen mucho éxito y que avanzan más rápido de lo planeado.

Así, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que Washington "está ganando con un enfoque abrumador e implacable" en sus objetivos, mientras que —según sus palabras— Irán "es abandonado" por sus aliados en la región. De igual modo, el propio Trump ha sostenido en varias ocasiones que el conflicto terminará pronto, ya que "prácticamente no queda nada que atacar" en el país persa.

"Una cosita aquí y allá... En cualquier momento que yo quiera que termine, terminará", indicó, subrayando que "la guerra va muy bien" y que los éxitos alcanzados van "muy adelantados con respecto al calendario previsto".

Las advertencias de Irán

No obstante, Teherán refuta todas esas afirmaciones, asegurando estar totalmente preparado para un conflicto prolongado y disponer del suficiente arsenal misilístico. Varios altos cargos castrenses iraníes han prometido más ataques contra objetivos militares ligados a EEUU e Israel y manifestaron que será Irán el que decida cuándo y cómo terminará el conflicto, a pesar de las afirmaciones de Trump en sentido contrario.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó que, en el marco de la operación Promesa Verdadera 4, lanzó dos "duros golpes" con misiles contra la base de helicópteros Al Udairi, detallando que un número importante de soldados estadounidenses quedó "aniquilado" y más de 100 heridos fueron trasladados a los hospitales Al Jaber y Al Mubarak, en Kuwait.

En paralelo, el cuartel general central Jatam al Anbia comunicó que las Fuerzas Armadas de Irán están cambiando su táctica de resistencia a la agresión de EEUU e Israel hasta que los artífices del conflicto "sean plenamente castigados y se arrepientan".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseveró que los planes de EEUU e Israel para la guerra contra Irán habían fracasado y que se veía "cierto caos" tanto en sus acciones como en sus declaraciones.