La ministra de Industria Fernanda Cardona aseguró este miércoles en rueda de prensa que por el momento no hay un problema de disponibilidad y abastecimiento de petróleo a Uruguay, y que hace un seguimiento diario de este tema y del precio del crudo internacional desde que se inició la guerra en Medio Oriente.
Crisis por guerra en Medio Oriente
Cardona sobre disponibilidad de petróleo: "Todavía no tenemos problemas"
