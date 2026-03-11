Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Fernanda Cardona | problemas | abastecimiento

Crisis por guerra en Medio Oriente

Cardona sobre disponibilidad de petróleo: "Todavía no tenemos problemas"

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, aseveró que por ahora no hay problemas de abastecimiento de petróleo para Uruguay.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, habló sobre el abastecimiento de petróleo.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, habló sobre el abastecimiento de petróleo.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La ministra de Industria Fernanda Cardona aseguró este miércoles en rueda de prensa que por el momento no hay un problema de disponibilidad y abastecimiento de petróleo a Uruguay, y que hace un seguimiento diario de este tema y del precio del crudo internacional desde que se inició la guerra en Medio Oriente.

La secretaria de Estado advirtió: “Hay dos ítems que son los que tenemos que seguir, si no semanalmente, diariamente: la disponibilidad de petróleo y el precio del petróleo. Son dos cosas diferentes pero que después se terminan uniendo”.

Cardona aclaró que “en cuanto a disponibilidad, hoy todavía no tenemos problemas, porque las compras últimas de hace bastante tiempo en Uruguay no están en oriente, están en occidente y por lo tanto tenemos asegurado y ya tenemos además encargos que van a venir a mediados de abril”.

“Al día de hoy hay un seguimiento diario del tema, conversaciones entre el Ministerio de Industria, Economía y Ancap, y hoy no tenemos una preocupación, sí una ocupación de ir siguiendo ambas variables”, explicó la ministra de Industria.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar