Bianchi le erró feo y se hizo eco de un tuit falso contra el canciller Lubetkin

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cabezamartini/status/2031543384611975629&partner=&hide_thread=false Qué raro. A la senadora le pareció que la información no estaba chequeada, preguntó e igual la compartió. Luego borró todo. https://t.co/ZrkZ4L3ERF pic.twitter.com/DbMsMZsg2K — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) March 11, 2026

Bianchi y el contenido falso

No es la primera vez que la senadora difunde publicaciones que luego resultaron ser falsas. En noviembre de 2023, Bianchi compartió un tuit con información falsa y, al ser alertada sobre ello, declaró públicamente que no removería la publicación, argumentando que consideraba que la información “de fondo” era verdadera.

Pero hay más encuentros entre Bianchi y Bacigalupo. Una denuncia presentada contra el periodista de TV Ciudad, Diego Martini Lemos, por una supuesta agresión a una menor fue desestimada por la Justicia el mismo día de su radicación, el 30 de enero. La jueza interviniente determinó que los hechos descriptos no se ajustaban a la legislación vigente y sostuvo que “los hechos denunciados no configuran una situación de violencia prevista en la ley 19.580, fundada en la denuncia formulada, ni tampoco se expone una situación de vulnerabilidad de la hija del denunciante”. La resolución fue inmediata y no requirió actuaciones adicionales porque, directamente, no existió ningún delito.

Información falsa

La afirmación de que Mario Lubetkin acomodó a su hija en la Cancillería con un sueldo de $375.000 es falsa. No existe ningún registro oficial, documental ni periodístico verificable que la sustente.

La publicación proviene de un operador digital con condenas penales firmes por difamación, y fue amplificada por una legisladora de la oposición sin ningún proceso de verificación previo.