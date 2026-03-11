Hacete socio para acceder a este contenido

Política Ministerio de Relaciones Exteriores | Mario Lubetkin | información

Quedo en offside

Bianchi le erró feo y se hizo eco de un tuit falso contra el canciller Lubetkin

El contenido afirmaba que Lubetkin había incorporado a su hija al Ministerio de Relaciones Exteriores con un salario de $375.000 y no hay nada que lo sustente.

La senadora Graciela Bianchi.

La senadora Graciela Bianchi.

 Foto. Gastón Britos / FocoUy
La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, sigue difundiendo noticias falsas y en las últimas horas volvió a equivocarse. La legisladora del Partido Nacional compartió en su cuenta de X (ex Twitter) un artículo proveniente del sitio “El Informante”, operado por el abogado Fabrizio Bacigalupo. El contenido afirmaba que el canciller Mario Lubetkin había incorporado a su hija al Ministerio de Relaciones Exteriores con un salario de $375.000 pesos mensuales.

Sin embargo, no hay registro público de la presunta designación. El equipo completo de la Cancillería fue presentado públicamente antes del 1° de marzo de 2025, cuando asumió el gobierno de Yamandú Orsi.

Los nombres de quienes ocuparían las direcciones generales del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron dados a conocer en su totalidad, incluyendo cargos de subsecretaría, direcciones generales de Secretaría, Asuntos Políticos, Asuntos Económicos-Internacionales, Asuntos Técnico-Administrativos y Asuntos de Integración y Mercosur. En ninguno de esos cargos figura ningún familiar del canciller. Horas después Bianchi borró todo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cabezamartini/status/2031543384611975629&partner=&hide_thread=false

Bianchi y el contenido falso

No es la primera vez que la senadora difunde publicaciones que luego resultaron ser falsas. En noviembre de 2023, Bianchi compartió un tuit con información falsa y, al ser alertada sobre ello, declaró públicamente que no removería la publicación, argumentando que consideraba que la información “de fondo” era verdadera.

Pero hay más encuentros entre Bianchi y Bacigalupo. Una denuncia presentada contra el periodista de TV Ciudad, Diego Martini Lemos, por una supuesta agresión a una menor fue desestimada por la Justicia el mismo día de su radicación, el 30 de enero. La jueza interviniente determinó que los hechos descriptos no se ajustaban a la legislación vigente y sostuvo que “los hechos denunciados no configuran una situación de violencia prevista en la ley 19.580, fundada en la denuncia formulada, ni tampoco se expone una situación de vulnerabilidad de la hija del denunciante”. La resolución fue inmediata y no requirió actuaciones adicionales porque, directamente, no existió ningún delito.

Información falsa

La afirmación de que Mario Lubetkin acomodó a su hija en la Cancillería con un sueldo de $375.000 es falsa. No existe ningún registro oficial, documental ni periodístico verificable que la sustente.

La publicación proviene de un operador digital con condenas penales firmes por difamación, y fue amplificada por una legisladora de la oposición sin ningún proceso de verificación previo.

Temas

