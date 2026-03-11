Caso Jonathan: Poder Judicial pidió informes urgentes

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió iniciar una investigación administrativa para determinar si existió alguna responsabilidad del Poder Judicial en relación con la denuncia presentada antes de la muerte de Jonathan Correa, quien fue asesinado por su padre.
La presidenta del organismo, Doris Morales, informó en rueda de prensa que solicitó informes urgentes para conocer qué actuaciones pudo haber tenido el sistema judicial en el caso. Según indicó, las respuestas deberán ser entregadas en un plazo máximo de 72 horas.
“Ya están pedidos los informes por las actuaciones que haya podido tener el Poder Judicial, para determinar eventuales responsabilidades”, señaló.
¿Falló el Estado?
Consultada sobre los dichos del ministro del Interior, Carlos Negro, quien sostuvo que en este caso “falló todo el Estado”, Morales expresó: “Son palabras del ministro. Pueden haber fallado muchas cosas. No puedo prejuzgar que falló todo el Estado [...] Tengo que verificar si falló alguien, quién falló, por qué falló [...] Se verá qué surge”, expresó.
En relación con el episodio, la jerarca reconoció que el caso expone una situación grave que no logró resolverse a tiempo y que ahora requiere ser analizada en profundidad. “Hay un problema grave que no se pudo solucionar antes, hay que ver cuáles fueron las causas”, afirmó.
Morales insistió en que el objetivo de la investigación es establecer si hubo o no responsabilidades dentro del Poder Judicial en el tratamiento de la denuncia previa al crimen. En el expediente intervinieron un juzgado de Familia Especializada y otro de Violencia Doméstica.
“No podemos adelantar opiniones sobre nada. Si hay responsabilidades de algún integrante del Poder Judicial tomaremos las medidas que corresponden”, concluyó.