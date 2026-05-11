El secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, confirmó el cronograma de aislamiento para los 14 ciudadanos españoles que fueron evacuados del crucero MV Hondius. Tras declararse un brote de hantavirus a bordo, se estableció que la cuarentena oficial comenzó el pasado 6 de mayo y se extenderá por un período de 42 días, finalizando el próximo 17 de junio.
Protocolo
España establece cuarentena de 42 días para los repatriados del crucero MV Hondius
España fija 42 días de cuarentena para los 14 repatriados del MV Hondius tras el brote de hantavirus. El operativo de evacuación finaliza en Canarias.