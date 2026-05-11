España establece cuarentena de 42 días para los repatriados del crucero MV Hondius

Mientras los ciudadanos españoles ya se encuentran en territorio madrileño, el panorama internacional suma preocupación: Francia confirmó un caso positivo entre sus repatriados, mientras que Estados Unidos notificó un contagio confirmado y otro paciente con síntomas compatibles con el virus.

Antecedentes del brote

La alerta sanitaria se disparó el pasado 3 de mayo, cuando la OMS notificó el brote en el MV Hondius mientras el buque cumplía la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde. Hasta el momento, el balance oficial es de ocho contagios y tres fallecimientos.

El navío atracó en las Islas Canarias para completar el desembarque y la repatriación de los pasajeros. Una vez finalizada la operativa, el crucero zarpará hacia Países Bajos con 30 tripulantes a bordo para someterse a un proceso de desinfección total.