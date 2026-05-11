Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

Protocolo

España establece cuarentena de 42 días para los repatriados del crucero MV Hondius

España fija 42 días de cuarentena para los 14 repatriados del MV Hondius tras el brote de hantavirus. El operativo de evacuación finaliza en Canarias.

España activa protocolo

España activa protocolo
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, confirmó el cronograma de aislamiento para los 14 ciudadanos españoles que fueron evacuados del crucero MV Hondius. Tras declararse un brote de hantavirus a bordo, se estableció que la cuarentena oficial comenzó el pasado 6 de mayo y se extenderá por un período de 42 días, finalizando el próximo 17 de junio.

La medida fue adoptada tras un análisis conjunto entre la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

Protocolo estricto y seguimiento

Según detalló Padilla, la primera semana de aislamiento será la más rigurosa, a la espera de los resultados de la primera y segunda prueba PCR. A partir de allí, la situación de los pasajeros será monitoreada y reevaluada semanalmente.

Mientras los ciudadanos españoles ya se encuentran en territorio madrileño, el panorama internacional suma preocupación: Francia confirmó un caso positivo entre sus repatriados, mientras que Estados Unidos notificó un contagio confirmado y otro paciente con síntomas compatibles con el virus.

Antecedentes del brote

La alerta sanitaria se disparó el pasado 3 de mayo, cuando la OMS notificó el brote en el MV Hondius mientras el buque cumplía la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde. Hasta el momento, el balance oficial es de ocho contagios y tres fallecimientos.

El navío atracó en las Islas Canarias para completar el desembarque y la repatriación de los pasajeros. Una vez finalizada la operativa, el crucero zarpará hacia Países Bajos con 30 tripulantes a bordo para someterse a un proceso de desinfección total.