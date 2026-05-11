Con medio cuadro de baja, Peñarol buscará cortar su mala racha en Cerro Largo

Peñarol visitará este lunes a Cerro Largo para cerrar el Torneo Apertura, buscando un triunfo impostergable. El equipo de Diego Aguirre no levanta cabeza y lleva un mes y una semana sin conocer la victoria. Por eso hoy en Melo desde la hora 20:30 buscará los tres puntos ante un rival que se hace fuerte en casa. Además el carbonero buscará achicar la ventaja ante Racing que perdió este fin de semana.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La Fiera tendrá un par de cambios obligados para viajar a Melo. Uno de ellos en el arco, que hoy estará a cargo de Sebastián Britos, luego de que Washington Aguerre fuera expulsado ante Defensor por protestar.
Tampoco contará con Eric Remedi, quien está en observación tras sus episodios de mareo.
Pero son muchas más las bajas. Por ejemplo Eduardo Darias, Luis Angulo, Franco González, Mauricio Lemos y Matías Arezo no viajaron a Melo y se pierden el partido ante el arachán.
Además, aún espera por el alta de Emanuel Gularte y Javier Cabrera, quienes no estarán a la orden hasta el partido con Corinthians.
Peñarol suma ocho juegos sin victorias en este tramo de la temporada 2026 y superó la peor racha en lo que va del siglo XXI. Tras haber vencido a Progreso por 2 a 0 el 4 de abril, el equipo de Diego Aguirre no volvió a ganar.
Por el otro lado, el Cerro Largo de Danielo Núñez, que no tendrá a Nicolás Bertocchi por quinta amarilla, está en el puesto 12 del Apertura y viene de ganarle 1-0 a Progreso en el Paladino.
El equipo de Aguirre
En cuanto al probable once de Aguirre para enfrentar a Cerro Largo sería con Sebastián Britos; Franco Escobar o Kevin Rodríguez, Facundo Alvez, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Diego Laxalt o Gastón Togni y Leandro Umpiérrez; Facundo Batista y Abel Hernández.