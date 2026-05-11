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Deportes cuadro | Aguirre |

Plagado de lesiones

Con medio cuadro de baja, Peñarol buscará cortar su mala racha en Cerro Largo

Peñarol suma ocho juegos sin victorias en este tramo de la temporada 2026 y necesita una victoria para arrimarse en la Tabla Anual.

Matías Arezo será baja en Peñarol.

Matías Arezo será baja en Peñarol.
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La Fiera tendrá un par de cambios obligados para viajar a Melo. Uno de ellos en el arco, que hoy estará a cargo de Sebastián Britos, luego de que Washington Aguerre fuera expulsado ante Defensor por protestar.

Tampoco contará con Eric Remedi, quien está en observación tras sus episodios de mareo.

Pero son muchas más las bajas. Por ejemplo Eduardo Darias, Luis Angulo, Franco González, Mauricio Lemos y Matías Arezo no viajaron a Melo y se pierden el partido ante el arachán.

Además, aún espera por el alta de Emanuel Gularte y Javier Cabrera, quienes no estarán a la orden hasta el partido con Corinthians.

Peñarol suma ocho juegos sin victorias en este tramo de la temporada 2026 y superó la peor racha en lo que va del siglo XXI. Tras haber vencido a Progreso por 2 a 0 el 4 de abril, el equipo de Diego Aguirre no volvió a ganar.

Por el otro lado, el Cerro Largo de Danielo Núñez, que no tendrá a Nicolás Bertocchi por quinta amarilla, está en el puesto 12 del Apertura y viene de ganarle 1-0 a Progreso en el Paladino.

El equipo de Aguirre

En cuanto al probable once de Aguirre para enfrentar a Cerro Largo sería con Sebastián Britos; Franco Escobar o Kevin Rodríguez, Facundo Alvez, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Diego Laxalt o Gastón Togni y Leandro Umpiérrez; Facundo Batista y Abel Hernández.

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