Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Intenso

Ola de frío polar en Uruguay: se esperan heladas y temperaturas mínimas de hasta 1 °C

Semana de frío polar en Uruguay: Inumet y MetSul prevén mínimas de 1°C y heladas hasta el miércoles. Sin lluvias y con vientos moderados en la costa.

Alerta por ola de frío

Alerta por ola de frío
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Uruguay atraviesa una semana marcada por el rigor del invierno tras el ingreso de una masa de aire de origen polar. Según los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el servicio meteorológico brasileño MetSul, se prevé frío polar. Las temperaturas más bajas se registraran entre este lunes 11 y el miércoles 13 de mayo, con heladas extendidas en gran parte del país.

Ola de frío en Uruguay con heladas y mínimas de 1 °C

El reporte oficial de Inumet

El pronóstico extendido indica:

  • Martes 12: Continuidad de bajas temperaturas con mínimas de 8 °C y máximas de 18 °C. Cielo despejado a algo nuboso.

  • Miércoles 13: Aumento de nubosidad y formación de neblinas. Mínimas de 10 °C y máximas que no superarán los 15 °C.

  • Jueves y viernes: Se mantiene la estabilidad sin probabilidades de lluvia, con un leve y paulatino ascenso de las temperaturas máximas.

Advertencia de MetSul por aire polar

Por su parte, MetSul ha emitido un aviso especial destacando que el núcleo de la masa de aire frío impactará con fuerza en la frontera con Brasil. Se esperan registros cercanos o incluso inferiores a los 0 °C en departamentos como Rivera y Cerro Largo. El servicio enfatiza que, si bien el cielo estará despejado, la presencia de viento moderado incrementará la sensación de frío, haciendo que la percepción térmica sea sensiblemente menor a la registrada por los termómetros.

Condiciones de navegación y viento (Windguru)

De acuerdo con los modelos de Windguru, las condiciones para la zona costera de Montevideo y el Este se mantendrán dentro de los parámetros de seguridad, aunque con vientos sostenidos del sector Oeste/Noroeste de entre 10 y 15 nudos, con rachas puntuales que podrían alcanzar los 22 nudos (aprox. 40 km/h) durante la tarde de este lunes y la mañana del martes. No se prevén marejadas significativas ni precipitaciones para las próximas 72 horas.

Te puede interesar