Ola de frío polar en Uruguay: se esperan heladas y temperaturas mínimas de hasta 1 °C

El pronóstico extendido indica:

Martes 12: Continuidad de bajas temperaturas con mínimas de 8 °C y máximas de 18 °C . Cielo despejado a algo nuboso.

Miércoles 13: Aumento de nubosidad y formación de neblinas. Mínimas de 10 °C y máximas que no superarán los 15 °C .

Jueves y viernes: Se mantiene la estabilidad sin probabilidades de lluvia, con un leve y paulatino ascenso de las temperaturas máximas.

Advertencia de MetSul por aire polar

Por su parte, MetSul ha emitido un aviso especial destacando que el núcleo de la masa de aire frío impactará con fuerza en la frontera con Brasil. Se esperan registros cercanos o incluso inferiores a los 0 °C en departamentos como Rivera y Cerro Largo. El servicio enfatiza que, si bien el cielo estará despejado, la presencia de viento moderado incrementará la sensación de frío, haciendo que la percepción térmica sea sensiblemente menor a la registrada por los termómetros.