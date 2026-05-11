Uruguay atraviesa una semana marcada por el rigor del invierno tras el ingreso de una masa de aire de origen polar. Según los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el servicio meteorológico brasileño MetSul, se prevé frío polar. Las temperaturas más bajas se registraran entre este lunes 11 y el miércoles 13 de mayo, con heladas extendidas en gran parte del país.
Intenso
Ola de frío polar en Uruguay: se esperan heladas y temperaturas mínimas de hasta 1 °C
Semana de frío polar en Uruguay: Inumet y MetSul prevén mínimas de 1°C y heladas hasta el miércoles. Sin lluvias y con vientos moderados en la costa.