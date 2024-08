Expertos aseguran que el avión no se estrelló solo por el hielo

“no existe un solo factor que provoque que un avión se estrelle. Deben haber otros factores involucrados”, afirmó en declaraciones recogidas por Metsul. "Los aviones no se estrellan sólo por condiciones climáticas adversas, de lo contrario no tendríamos vuelos en Alaska o Siberia. Todo accidente es una cadena de acontecimientos y no una sola causa”, señaló el experto.