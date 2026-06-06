La Justicia declaró inimputable al joven que asesinó a Avril

Tras el crimen, el joven concurrió a una policlínica de Ciudad del Plata y dijo que había apuñalado a la joven “porque la odiaba”. El arma fue recuperada en el lugar. El caso continuará siendo investigado por la Fiscalía en un proceso en el que la inimputabilidad del victimario puede ser revisada.

Movilización por femicidio de Avril

Vecinos y allegados a Avril realizaron una movilización por el femicidio de Avril en Ciudad del Plata. Este viernes, el joven que la mató a puñaladas fue declarado inimputable, y la investigación continúa. Reclaman justicia.

Avril tenía 19 años y fue asesinada sobre las 21 horas de este miércoles tras ser atacada con un arma blanca en una calle del barrio San Fernando, a pocas cuadras del Hospitalito de Ciudad del Plata.

"Toda Ciudad del Plata está muy conmovida", aseguró una de las mujeres que se movilizó.