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Sociedad

Femicidio

La Justicia declaró inimputable al joven que asesinó a Avril

Se dispuso su internación en un centro de salud mental por 180 días, mientras continúa la investigación.

El joven que asesino a Avril será internado en el Vilardebo.

El joven que asesino a Avril será internado en el Vilardebo.

 Gastón Britos / FocoUy
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Tras una pericia realizada por el Instituto Técnico Forense, la Justicia determinó que el joven de 21 años que asesinó e varias puñaladas a la adolescente Avril, de 19 años, “no tiene la capacidad de apreciar el carácter ilícito de sus actos y determinarse libremente”, por lo que se dispuso su internación en un centro de salud mental por 180 días, mientras continúa la investigación.

El caso es investigado por la Fiscalía de Libertad de segundo turno, a cargo de los fiscales adscriptos Ivana González y Mathías Tabaréz. Durante la audiencia de formalización, la fiscalía logró iniciar el proceso contra el joven, en calidad de inimputable, por un delito de homicidio muy especialmente agravado en la modalidad de femicidio.

El asesinato en Ciudad del Plata

El hecho ocurrió en la noche del miércoles en el barrio San Fernando de Ciudad del Plata. La adolescente fue atacada cuando bajó de un ómnibus junto a un amigo que intentó evitar el crimen. La víctima era estudiante del liceo Libertad Laussarot, al que también concurrió el victimario. Según informó el diario San José Ahora, el agresor vivía en el mismo barrio que Avil, pero no había vínculo entre ellos, ni denuncias previas contra el victimario.

Tras el crimen, el joven concurrió a una policlínica de Ciudad del Plata y dijo que había apuñalado a la joven “porque la odiaba”. El arma fue recuperada en el lugar. El caso continuará siendo investigado por la Fiscalía en un proceso en el que la inimputabilidad del victimario puede ser revisada.

Movilización por femicidio de Avril

Vecinos y allegados a Avril realizaron una movilización por el femicidio de Avril en Ciudad del Plata. Este viernes, el joven que la mató a puñaladas fue declarado inimputable, y la investigación continúa. Reclaman justicia.

Avril tenía 19 años y fue asesinada sobre las 21 horas de este miércoles tras ser atacada con un arma blanca en una calle del barrio San Fernando, a pocas cuadras del Hospitalito de Ciudad del Plata.

"Toda Ciudad del Plata está muy conmovida", aseguró una de las mujeres que se movilizó.

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