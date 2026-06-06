Tras una pericia realizada por el Instituto Técnico Forense, la Justicia determinó que el joven de 21 años que asesinó e varias puñaladas a la adolescente Avril, de 19 años, “no tiene la capacidad de apreciar el carácter ilícito de sus actos y determinarse libremente”, por lo que se dispuso su internación en un centro de salud mental por 180 días, mientras continúa la investigación.
Femicidio
La Justicia declaró inimputable al joven que asesinó a Avril
Se dispuso su internación en un centro de salud mental por 180 días, mientras continúa la investigación.