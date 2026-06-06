Oddone: en el manejo de la economía, Uruguay está "más cerca de Europa que de EE.UU."

El sábado 17 de enero de 2026, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, firmó el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, junto a sus homólogos de los Estados Partes del Tratado de Asunción y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.

Se distanció de Milei

El acuerdo comercial con el viejo continente tuvo hasta la última hora la oposición decidida de países como la propia Francia y Polonia. Las manifestaciones lograron llenar de tractores algunas de las principales ciudades europeas y hasta logró dilatarlo.

El tratado ya está en marcha con algunas beneficios arancelarios inmediatos, aunque los socios del Mercosur aún no se han puesto de acuerdo para repartirse las cuotas asignadas por productos. A fines de mayo, los representantes de Brasil, Argentina Uruguay y Paraguay se alinearon en el seno del bloque para expresar su “gran preocupación” ante dos medidas de corte proteccionista por parte de la Unión Europea en paralelo a la implementación del acuerdo comercial.

En otro fragmento de la entrevista, el ministro uruguayo se diferenció del gobierno argentino de Javier Milei. "Creemos que la cohesión social y la reducción de la desigualdad son cruciales para el país", dijo Oddone. Sin embargo, el medio francés consigna que el ministro habla muy bien de sus vecinos y destaca sus relaciones productivas y pragmáticas con sus homólogos.