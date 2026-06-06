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Política interior | patrullaje | policía

Prevención

Ministerio del Interior reorganiza patrullaje por balaceras en barrios de Montevideo

El Ministerio del Interior despliega un comando diario y refuerza el patrullaje tras registrarse más de 500 disparos en un solo barrio de Montevideo durante una noche.

Ministro del Interior Carlos Negro&nbsp;

Ministro del Interior Carlos Negro 
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Ante los graves hechos de violencia registrados en los últimos días en diversos barrios de la capital, el ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó una reunión cumbre con la cúpula policial para reestructurar de forma inmediata el despliegue de seguridad en Montevideo. La principal resolución del encuentro es la creación de un comando operativo de emergencia que sesionará diariamente para frenar los tiroteos y combatir el crimen organizado en las zonas más afectadas, según informó Subrayado.

De la reunión de urgencia participaron el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, junto a los directores de las áreas de Hechos Complejos, Inteligencia y la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe).

Ajuste de cuadrantes y saturación en Zonas 3 y 4

El Ministerio del Interior dispuso una reconfiguración de los cuadrantes de vigilancia y un reforzamiento del patrullaje diario, dirigiendo los recursos tácticos y de inteligencia hacia los puntos críticos donde se han concentrado los homicidios y enfrentamientos armados.

La intervención policial priorizará las jurisdicciones de las Zonas Operacionales 3 y 4 de Montevideo, registrándose un despliegue especial en los siguientes barrios:

  • Marconi (donde se constataron más de 500 disparos en una sola noche debido a un conflicto entre bandas)

  • Cauceglia

  • Piedras Blancas

  • Las Acacias

  • Manga

Inteligencia y monitoreo diario al más alto nivel

Monitoreo Directo: El nuevo comando operativo se reunirá de forma fija todos los días en la sede del Ministerio del Interior. Estos encuentros contarán con la participación directa del ministro Carlos Negro y los directores de las reparticiones clave, permitiendo evaluar las acciones ejecutadas en las últimas 24 horas y corregir los operativos en tiempo real.

Asimismo, la Dirección de Hechos Complejos presentó ante el ministro los avances de las investigaciones en curso respecto a los homicidios perpetrados en las últimas semanas, mientras que el área de Inteligencia trabaja en la identificación de los líderes de las organizaciones criminales que disputan el territorio.

Con estas medidas, el Poder Ejecutivo busca recuperar la tranquilidad en las comunidades afectadas, neutralizar los tiroteos interdelincuenciales y garantizar una respuesta policial coordinada, rápida y de máxima presencia en el territorio.

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