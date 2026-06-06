Ministerio del Interior reorganiza patrullaje por balaceras en barrios de Montevideo

La intervención policial priorizará las jurisdicciones de las Zonas Operacionales 3 y 4 de Montevideo, registrándose un despliegue especial en los siguientes barrios:

Marconi (donde se constataron más de 500 disparos en una sola noche debido a un conflicto entre bandas)

Cauceglia

Piedras Blancas

Las Acacias

Manga

Inteligencia y monitoreo diario al más alto nivel

Monitoreo Directo: El nuevo comando operativo se reunirá de forma fija todos los días en la sede del Ministerio del Interior. Estos encuentros contarán con la participación directa del ministro Carlos Negro y los directores de las reparticiones clave, permitiendo evaluar las acciones ejecutadas en las últimas 24 horas y corregir los operativos en tiempo real.

Asimismo, la Dirección de Hechos Complejos presentó ante el ministro los avances de las investigaciones en curso respecto a los homicidios perpetrados en las últimas semanas, mientras que el área de Inteligencia trabaja en la identificación de los líderes de las organizaciones criminales que disputan el territorio.

Con estas medidas, el Poder Ejecutivo busca recuperar la tranquilidad en las comunidades afectadas, neutralizar los tiroteos interdelincuenciales y garantizar una respuesta policial coordinada, rápida y de máxima presencia en el territorio.