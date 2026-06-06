Ante los graves hechos de violencia registrados en los últimos días en diversos barrios de la capital, el ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó una reunión cumbre con la cúpula policial para reestructurar de forma inmediata el despliegue de seguridad en Montevideo. La principal resolución del encuentro es la creación de un comando operativo de emergencia que sesionará diariamente para frenar los tiroteos y combatir el crimen organizado en las zonas más afectadas, según informó Subrayado.
Prevención
Ministerio del Interior reorganiza patrullaje por balaceras en barrios de Montevideo
El Ministerio del Interior despliega un comando diario y refuerza el patrullaje tras registrarse más de 500 disparos en un solo barrio de Montevideo durante una noche.