El próximo domingo 5 de octubre de 2025, la ciudad de Nueva Helvecia (Colonia) celebrará la 2ª Fiesta de Quesos del Uruguay, coincidiendo con el Día del Patrimonio. Se espera que el evento atraiga a miles de visitantes para celebrar la tradición quesera y lechera de la región.
tradición
Fiesta Nacional del Queso y Día del Patrimonio en Nueva Helvecia
La fiesta ofrecerá espectáculos, bailes típicos, feria artesanal, y la posibilidad de degustar y comprar quesos artesanales e industriales a precios especiales.