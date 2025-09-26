Hacete socio para acceder a este contenido

Fiesta Nacional del Queso y Día del Patrimonio en Nueva Helvecia

La fiesta ofrecerá espectáculos, bailes típicos, feria artesanal, y la posibilidad de degustar y comprar quesos artesanales e industriales a precios especiales.

Lanzaron la Fiesta del Queso.

 Mintur
El próximo domingo 5 de octubre de 2025, la ciudad de Nueva Helvecia (Colonia) celebrará la 2ª Fiesta de Quesos del Uruguay, coincidiendo con el Día del Patrimonio. Se espera que el evento atraiga a miles de visitantes para celebrar la tradición quesera y lechera de la región.

La fiesta ofrecerá una experiencia completa: espectáculos artísticos, bailes típicos, una feria artesanal, y la posibilidad de degustar y comprar quesos artesanales e industriales a precios especiales. Además, este año se suma el Concurso de Dulce de Leche, un nuevo atractivo que combina dos productos emblemáticos de Uruguay. También habrá propuestas educativas sobre la producción láctea.

Autoridades nacionales y departamentales destacaron el valor del evento. El Ministro de Turismo, Pablo Menoni, felicitó la gestión público-privada que logra que estas celebraciones perduren. Por su parte, Martín Álvarez, Director de Turismo de Colonia, subrayó la importancia de impulsar el turismo a través de productos identitarios como el queso y el vino, que distinguen al departamento.

Alcalde destaca la fiesta

El Alcalde de Nueva Helvecia, Marcelo Alonso, resaltó el orgullo de ser anfitriones, ya que la colonia Suiza es la cuna del queso artesanal en el país. Este evento busca potenciar el patrimonio gastronómico y productivo de la región, que desde hace más de un siglo tiene a la quesería como su gran emblema.

Organizada por la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia con el apoyo del Municipio de Nueva Helvecia, la Fiesta de Quesos es una plataforma estratégica para posicionar al Este de Colonia como un referente nacional en lechería y quesería, atrayendo visitantes que buscan experiencias auténticas y consolidando un destino que une tradición y futuro.

