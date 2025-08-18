Fin de semana violento: menor baleado en fiesta clandestina y robo a mano armada en comercio

Una nueva ola de incidentes delictivos sacudió la ciudad este fin de semana a Durazno. Un joven de 17 años resultó herido de bala durante una fiesta clandestina y dos delincuentes armados robaron un autoservicio. La Jefatura de Policía de la ciudad emitió un comunicado este lunes para informar sobre los sucesos que movilizaron a las fuerzas de seguridad.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Disparo en fiesta bailable
Un adolescente de 17 años fue baleado en la madrugada del sábado durante una fiesta ilegal en un local de la calle Manuel Oribe, en la Agrupación de Funcionarios de UTE. La Policía fue alertada a través del 911 sobre disparos en el lugar.
Al llegar, los agentes encontraron al joven con una herida de bala en la cadera. Fue trasladado de inmediato al hospital local. La Policía también confirmó que había una gran aglomeración de menores, provocando desórdenes.
Las autoridades determinaron que el evento no contaba con ningún tipo de habilitación policial, de bomberos o de la Intendencia, y no tenía seguridad física. El incidente se originó a raíz de un altercado en el interior del local.
Rapiña en autoservicio
El día sábado cerca de las 23:50 , dos hombres armados y con los rostros cubiertos asaltaron un autoservicio en la calle Eliseldo Píriz. Los delincuentes ingresaron al comercio, amenazaron al comerciante y exigieron la recaudación.
El propietario entregó el dinero en efectivo que tenía en la caja, sin resultar herido. Los asaltantes escaparon en una motocicleta.
En ambos casos, personal de la Policía Científica se hizo presente para recabar pruebas y las fiscalías correspondientes fueron informadas para iniciar las investigaciones.