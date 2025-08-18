Fin de semana violento: menor baleado en fiesta clandestina y robo a mano armada en comercio

Las autoridades determinaron que el evento no contaba con ningún tipo de habilitación policial, de bomberos o de la Intendencia, y no tenía seguridad física. El incidente se originó a raíz de un altercado en el interior del local.

Rapiña en autoservicio

El día sábado cerca de las 23:50 , dos hombres armados y con los rostros cubiertos asaltaron un autoservicio en la calle Eliseldo Píriz. Los delincuentes ingresaron al comercio, amenazaron al comerciante y exigieron la recaudación.

El propietario entregó el dinero en efectivo que tenía en la caja, sin resultar herido. Los asaltantes escaparon en una motocicleta.

En ambos casos, personal de la Policía Científica se hizo presente para recabar pruebas y las fiscalías correspondientes fueron informadas para iniciar las investigaciones.