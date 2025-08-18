Gatillo facilísimo: ni tiroteo ni legítima defensa

Luego de que uno de los seis jóvenes exhibiera un arma que portaba, uno de los integrantes del grupo que se encontraba en la finca, un policía que comenzó a cumplir funciones en el año 2021, sacó su arma de reglamento y disparó varias veces hiriendo de muerte a dos de las personas que habían llegado hasta el lugar para rapiñar la bandera mencionada. El arma que se visualizó en un video —que registró los hechos ocurridos— nunca fue disparada. El policía fue detenido el sábado en la tardecita, pero el fiscal de Toledo Luis Alves —quien, según conoció Caras y Caretas, cumplió funciones como policía antes de convertirse en fiscal— liberó al efectivo, emplazándolo. Cabe señalar que ese sábado el policía que disparó a los jóvenes sólo declaró en sede policial y desde allí fue liberado.

La versión del fiscal

El fiscal Alves dijo a Caras y Caretas que a partir del sábado pidió a la Justicia autorización para llevar adelante distintos allanamientos en busca del arma que se visualiza en el video difundido. Consultado sobre si el policía tiró a matar, el fiscal contestó a Caras y Caretas: “Sí, sí, el policía… o sea, de lo que salió en el video se ven seis personas con intención de, no sé si robar banderas o qué, pero apuntando con un arma o lo que se presume que es un arma”. Preguntado sobre si el policía efectivamente se defendió de disparos o creyó que le iban a disparar, el fiscal respondió que eso es lo que precisamente está en investigación. Consultado el fiscal Alves sobre si los hinchas del CNdeF se jactaron de tener un arma, o si efectivamente dispararon, el fiscal indicó que se esperan más pericias pero confirmó que en la fachada de la casa no hubo impactos de bala. ¿Y haberse jactado de tener un arma significa tentativa de homicidio? Ante la pregunta, el fiscal respondió: “Todo es muy discutible… al ser un hecho violento de pocos segundos, cada uno tiene su percepción”.

Por lo pronto, agregó el fiscal en el juicio abreviado del lunes pasado que el hincha del CNdeF condenado “mencionó el arma de fuego pero no que la dispararon”. ¿Podría ser un caso de gatillo fácil? “Puede ser de todo”, contestó el fiscal, y agregó que “todo es discutible. Hay que estar en el momento cuando llegan seis personas a tu casa (y decidir) en milésimas de segundo”. El fiscal relató que el policía enseguida llamó al 911, entregó su arma de reglamento y llamó a su superior. “Su actitud fue de colaboración desde el primer momento”. Preguntado acerca de la posibilidad que tuvo el funcionario de disuadir sin tirar a matar, el fiscal reiteró: “Es discutible. En principio vi unas personas haciendo un asado y llegan seis individuos en moto, exhiben un arma de fuego, o por lo menos exhiben algo parecido a un arma de fuego”. Por su parte, el abogado Nicolás Álvarez, defensor público de Toledo, quien tiene asignada competencia penal, quien representó a uno de los hinchas condenados el día lunes 11 de agosto, dijo a Caras y Caretas que su cliente no conocía que uno de los integrantes de su grupo llevaba un arma de fuego. Relató que su cliente —sobre quien se alcanzó mediante juicio abreviado una condena de 22 meses de prisión efectiva por rapiña especialmente agravada en grado de tentativa— concertó ese delito vía Instagram para concretar la rapiña que, finalmente, se vio frustrada. “No sabían a la casa de quién iban, solo que existía una bandera. Aparentemente las balas que llevaba uno de los jóvenes no salieron del arma”.

Señaló que luego de que el policía comenzara a disparar, los integrantes del grupo que llegaron en motos a la casa se dispersaron y algunos corrieron para el mismo lado en que se encontraba el efectivo que mató a dos de ellos. Caras y Caretas preguntó al abogado Álvarez sobre el artículo de la Ley de Urgente Consideración que estableció presunción de inocencia para los funcionarios policiales. “Entiendo que no es necesario, porque de todas formas el fiscal debe analizar si se cumple con los elementos que integran la legítima defensa dispuesta en el artículo 26 del Código Penal, o en su defecto, si se cumple la llamada legítima defensa incompleta”.

La polémica con la LUC

Posiblemente —continuó— con este artículo de la LUC la Policía se sienta respaldada para tomar ciertas decisiones, pero eso no implica que no sea investigado por un fiscal para saber si se dieron los elementos o si hubo exceso. “En definitiva, puede ser un problema para la propia Policía, porque si un fiscal no coincide, puede generar una situación peligrosa para los efectivos, y yo diría para la sociedad toda”. El penalista y catedrático de la Facultad de Derecho, Germán Aller, ya había advertido que la presunción de inocencia para la Policía “resulta impertinente, ya que el funcionario policial estaría amparado por la causa de justificación contemplada prístinamente en el artículo 28 del Código Penal (…) La falsa seguridad puede repercutir psicológicamente en el espíritu de los funcionarios al momento de actuar, generando una tendencia proclive al exceso en su actuación profesional, situándolos posteriormente en un escenario procesal donde dicha protección se esfuma como arena entre los dedos…”. Por su lado, el penalista Florencio Macedo subrayó que “el derecho debería valorar más la integridad física o la vida que la propiedad”. Añadió que “habría que ver, desde el punto de vista político criminal, si este texto no genera una falsa representación de amparo en los funcionarios que a la postre devenga en sus condenas”.

Otro hecho que podría ser calificado de gatillo fácil y que aún está en investigación ocurrió a comienzos de junio pasado en el Hospital de Clínicas. En este caso, la fiscal Mirta Morales especializada en Homicidios investiga la muerte de un paciente dentro del nosocomio en manos de un funcionario policial que, al ver al paciente con un envase de suero cortado, disparó su arma de fuego, matándolo. A propósito de este homicidio que aún se investiga, IELSUR indicó que “el Estado tiene la obligación de asegurar que el uso de armas en cualquier intervención policial sea el último recurso y se rija por los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto por la vida”.