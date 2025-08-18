Hacete socio para acceder a este contenido

Política Armada Nacional | José Luis Elizondo |

Nada personal

Militares retirados convocan asamblea en el Club Naval para cuestionar designación de nuevo jefe de la Armada

Más de treinta oficiales retirados de la Armada Nacional impulsan una asamblea, rechazan designación de Elizondo y creen que no se respetó la Ley Orgánica.

Más de treinta oficiales retirados de la Armada Nacional impulsaron la convocatoria a una asamblea extraordinaria del Club Naval con el objetivo de manifestar su rechazo a la designación del almirante José Luis Elizondo como nuevo comandante en jefe de la fuerza.

La solicitud, encabezada por el capitán de navío retirado Jorge Jaunsolo, supera el número mínimo de firmas requerido por los estatutos del club, por lo que la reunión deberá realizarse. El planteo de los firmantes es que el Club Naval emita un comunicado expresando su disconformidad con el procedimiento de designación, al considerar que no se respetó lo establecido en la Ley Orgánica de la Armada de 1946, que restringe el acceso al cargo de comandante en jefe a los oficiales provenientes del cuerpo general de la Armada.

Militares contra el procedimiento

El documento aclara que la objeción de los militares no se dirige contra Elizondo en lo personal, ni contra el cuerpo de Prefectura del que proviene, sino contra lo que entienden es una vulneración normativa. “Las autoridades deben actuar en conformidad con la ley vigente”, sostienen los firmantes.

Según Jaunsolo, el Club Naval está facultado para tratar el tema en tanto uno de sus cometidos estatutarios es “velar celosamente por el buen nombre de la Armada”, y, en su visión, la designación actual lo pone en entredicho.

Una polémica que escala

El nombramiento de Elizondo, definido por la ministra de Defensa Sandra Lazo con aval del presidente Yamandú Orsi, se produjo tras cinco meses de vacancia en la conducción de la Armada. El oficial reúne la condición de contralmirante, requisito ineludible para el cargo, pero su carrera se desarrolló en la Prefectura Nacional Naval, lo que desató la controversia.

Desde el gobierno se amparan en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de 2019, que habilitaría a cualquier contralmirante a ocupar la jefatura, mientras que los críticos sostienen que la norma específica de la Armada sigue vigente y debe prevalecer.

La convocatoria en el Club Naval se suma a otras expresiones de disconformidad dentro de la fuerza. La semana pasada, los contralmirantes Diego Vizcay y Gustavo Luciani presentaron recursos de revocación contra la designación y mantuvieron reuniones con el ministro interino de Defensa, Joel Rodríguez. Incluso han dejado trascender que evalúan pedir pase a retiro.

Debate abierto

La controversia reaviva una discusión de fondo sobre la vigencia y aplicación de las leyes que regulan el funcionamiento de las fuerzas armadas. Mientras el gobierno defiende la legalidad de su decisión, sectores de oficiales retirados y activos advierten que apartarse de la normativa específica afecta la institucionalidad y el prestigio de la Armada.

