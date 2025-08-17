Sorpresa en Bolivia: el democristiano Rodrigo Paz al balotaje; la izquierda afuera

El candidato Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC, derecha), fue el sorpresivo ganador de la primera vuelta de las elecciones generales celebradas el domingo Bolivia y competirá en un balotaje contra el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (Alianza Libre, derecha), según datos preliminares del tribunal electoral.
Paz Pereira obtuvo el 32,08% de los votos, mientras que Quiroga recogió el 26,94%, informó el Órgano Electoral Plurinacional en base a los datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) con 91,25% de las actas computadas.
Es la primera vez que habrá segunda vuelta en Bolivia.
En tercer lugar quedó el derechista Samuel Doria, con el 19,93%; el candidato de izquierda Andrónico Rodríguez se ubicó en el cuarto lugar con el 8,11% de los votos.
El resultado confirma la derrota electoral de la izquierda, que dejará el poder después de 20 años, y supone un duro golpe para el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo candidato, Eduardo del Castillo, recogió poco más del 3% de los votos.
Doria Medina con Rodrigo Paz
Conocidos los resultados el centroderechista Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) reconoció su derrota y manifestó su apoyo a Rodrigo Paz de cara al balotaje de octubre.
"Me comprometo a apoyar toda iniciativa que ayude al país a salir de la crisis. Yo actúo siempre de acuerdo a mis principios. Y como dije varias veces, cumplo mis compromisos. A lo largo de la campaña dije que si yo no entraba a la segunda vuelta, iba a apoyar a quien llegara primero, si este no era el MAS (Movimiento al Socialismo). Pues bien, ese candidato es Rodrigo Paz. Y mantengo mi palabra", afirmó Doria Medina ante sus electores, luego de que se conocieran los resultados preliminares de la elección.
Elecciones generales
Bolivia celebró el domingo elecciones generales, en las que además de presidente y vicepresidente, se eligieron 130 diputados y 36 senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional y nueve representantes ante organismos supraestatales como el Mercosur y el Parlamento Andino.
La segunda vuelta se celebrará el 19 de octubre.
Quien sea electo presidente asumirá el 8 de noviembre por un periodo de cinco años.
(Sputnik)