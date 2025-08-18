Lula envía mensaje a Trump: "Estoy sembrando comida y no violencia y odio"

"Esto es un ejemplo. Estoy plantando comida y no plantando violencia ni plantando odio", agrega el mandatario brasileño.

Aranceles a Brasil

A comienzos de agosto, Trump le impuso a muchos productos de Brasil aranceles del 50 por ciento, entre los más altos del mundo. Justificó la decisión alegando que la justicia de ese país adelanta una "caza de brujas" contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista contra Lula en 2022.

Los gravámenes afectan varias exportaciones clave de la primera economía latinoamericana como café, frutas y carne.

Además, Estados Unidos sancionó al juez a cargo del proceso de Bolsonaro y a otros siete magistrados de la Corte Suprema.

Lula ha expresado respaldo al tribunal supremo y prometió "defender (…) la soberanía del pueblo brasileño".

Bolsonaro conocerá su veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre. De ser hallado culpable se expone unos 40 años de prisión.

(Fuente: La Jornada)