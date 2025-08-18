Inddhh abrió llamado laboral con remuneración de $150.000

Tareas y productos esperados

La persona seleccionada deberá cumplir con una carga estimada de 20 horas semanales y entregar productos en distintos plazos entre setiembre y diciembre:

Setiembre: base de datos, propuesta y relatoría de actividad con comisiones de género de sindicatos.

Octubre: propuesta de materiales y guías para un curso autoformativo.

Noviembre: actividad con Unidades Especializadas de Género de organismos públicos.

Diciembre: informe de seguimiento sobre cláusulas de negociación colectiva, en coordinación con el MTSS.

Condiciones del contrato

La contratación será bajo el régimen de arrendamiento de servicios, con un monto total de $150.000 (impuestos incluidos), pagadero contra entrega de productos. La persona deberá contar con factura, estar al día con la Caja Profesional e inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Procedimiento de selección

El proceso incluirá la evaluación de antecedentes, formación y experiencia laboral, así como una entrevista. No podrán postular personas con vínculo laboral o contractual con organismos del Estado, salvo actividad docente, ni con parentesco con integrantes del Consejo Directivo de la Inddhh.

Postulación

Las personas interesadas deberán enviar un CV (hasta 1500 palabras), junto con número de RUT y demás documentación solicitada, al correo: [email protected], bajo el asunto “POSTULACIÓN Apoyo técnico Unidad Especializada de Género”. Más detalles en https://bit.ly/3UwMZzQ

El período de recepción de postulaciones será del 18 al 22 de agosto de 2025 inclusive.