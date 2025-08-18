Inddhh abrió llamado laboral con remuneración de $150.000

La Inddhh abrió un llamado de arrendamiento de servicios para un apoyo técnico en la Unidad Especializada de Género, creada en 2021 con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en el accionar institucional y promover políticas públicas para la igualdad.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El cargo está orientado a colaborar en el análisis de las brechas de conciliación entre la vida laboral y familiar, así como en la articulación con sindicatos, organismos públicos y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Perfil buscado
Podrán postularse profesionales universitarios/as o estudiantes avanzados/as en ciencias sociales, jurídicas o humanas. Es requisito contar con formación en perspectiva de género y se valorará especialmente la formación y experiencia en derechos humanos y género, así como el manejo de herramientas informáticas.
Tareas y productos esperados
La persona seleccionada deberá cumplir con una carga estimada de 20 horas semanales y entregar productos en distintos plazos entre setiembre y diciembre:
Setiembre: base de datos, propuesta y relatoría de actividad con comisiones de género de sindicatos.
Octubre: propuesta de materiales y guías para un curso autoformativo.
Noviembre: actividad con Unidades Especializadas de Género de organismos públicos.
Diciembre: informe de seguimiento sobre cláusulas de negociación colectiva, en coordinación con el MTSS.
Condiciones del contrato
La contratación será bajo el régimen de arrendamiento de servicios, con un monto total de $150.000 (impuestos incluidos), pagadero contra entrega de productos. La persona deberá contar con factura, estar al día con la Caja Profesional e inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
Procedimiento de selección
El proceso incluirá la evaluación de antecedentes, formación y experiencia laboral, así como una entrevista. No podrán postular personas con vínculo laboral o contractual con organismos del Estado, salvo actividad docente, ni con parentesco con integrantes del Consejo Directivo de la Inddhh.
Postulación
Las personas interesadas deberán enviar un CV (hasta 1500 palabras), junto con número de RUT y demás documentación solicitada, al correo: [email protected], bajo el asunto “POSTULACIÓN Apoyo técnico Unidad Especializada de Género”. Más detalles en https://bit.ly/3UwMZzQ
El período de recepción de postulaciones será del 18 al 22 de agosto de 2025 inclusive.