Florida celebró los 170 años de su fundación

Rindió homenaje a quienes protagonizaron los primeros años de vida institucional del departamento, destacando el aporte de autoridades y ciudadanos que contribuyeron a consolidar la organización administrativa y el crecimiento de Florida desde sus inicios.

Durante su mensaje, Enciso subrayó el papel que Florida ha desempeñado en los principales acontecimientos de la historia nacional, recordando su estrecha vinculación con el proceso independentista y con hechos fundamentales para la conformación del Uruguay.

Presente y futuro de Florida

Al referirse al presente y al futuro del departamento, convocó a continuar trabajando de manera conjunta para enfrentar los desafíos actuales, promoviendo el desarrollo productivo, la generación de empleo, la inversión y la ejecución de obras que mejoren la calidad de vida de la población.

Como parte del homenaje, las autoridades depositaron una ofrenda floral junto al monolito y la placa recordatoria que evocan la creación del departamento, en un acto de reconocimiento a quienes hicieron posible este proceso histórico.

La ceremonia concluyó con la actuación del Grupo Tradicional Los Patricios del 25, conjunto floridense dedicado a preservar y difundir las costumbres del campo uruguayo. Su presentación aportó un marco artístico cargado de identidad y tradición, poniendo en valor el patrimonio cultural del departamento.