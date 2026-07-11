Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

acto oficial

Florida celebró los 170 años de su fundación

El intendente Carlos Enciso recordó que el departamento de Florida fue creado el 10 de julio de 1856, separándose de San José

Florida celebra su aniversario.

Florida celebra su aniversario.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con la presencia del intendente Carlos Enciso, se realizó en la plaza Asamblea de Florida el acto oficial conmemorativo por los 170 años de la fundación del departamento.

Enciso en su intervención, consignada por el medio Floridanoticias, repasó los antecedentes históricos que llevaron a la creación del departamento el 10 de julio de 1856, destacando que la decisión significó el reconocimiento de una comunidad que ya contaba con una fuerte identidad política, económica y social.

Recordó el crecimiento de la antigua Villa de Florida y del Partido del Pintado, así como el proceso que culminó con la separación del entonces departamento de San José, una medida que respondió a las aspiraciones de sus habitantes y al desarrollo alcanzado por la región.

Rindió homenaje a quienes protagonizaron los primeros años de vida institucional del departamento, destacando el aporte de autoridades y ciudadanos que contribuyeron a consolidar la organización administrativa y el crecimiento de Florida desde sus inicios.

Durante su mensaje, Enciso subrayó el papel que Florida ha desempeñado en los principales acontecimientos de la historia nacional, recordando su estrecha vinculación con el proceso independentista y con hechos fundamentales para la conformación del Uruguay.

Presente y futuro de Florida

Al referirse al presente y al futuro del departamento, convocó a continuar trabajando de manera conjunta para enfrentar los desafíos actuales, promoviendo el desarrollo productivo, la generación de empleo, la inversión y la ejecución de obras que mejoren la calidad de vida de la población.

Como parte del homenaje, las autoridades depositaron una ofrenda floral junto al monolito y la placa recordatoria que evocan la creación del departamento, en un acto de reconocimiento a quienes hicieron posible este proceso histórico.

La ceremonia concluyó con la actuación del Grupo Tradicional Los Patricios del 25, conjunto floridense dedicado a preservar y difundir las costumbres del campo uruguayo. Su presentación aportó un marco artístico cargado de identidad y tradición, poniendo en valor el patrimonio cultural del departamento.