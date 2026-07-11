Este sábado se definirán los semifinalistas del Mundial

Con el primer cruce de semifinales ya confirmado, en el que Francia se estará midiendo ante España, en la tarde y noche de este sábado quedarán definidos los otros dos equipos que pelearán por un lugar en la final del Mundial.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
A partir de las 18:00 horas en la ciudad de Miami (Estados Unidos), Noruega se estará enfrentando a Inglaterra por un lugar en las semifinales. Clément Turpin de Francia será el árbitro principal mientras que en el VAR estará su compatriota Jerome Brisard.
Más tarde, a partir de las 22:00 horas, se cerrarán los cuartos de final del Mundial luego de que Argentina se mida ante Suiza. João Pinheiro fue designado para que sea el juez principal del encuentro, al tiempo que en el VAR estará Guillermo Pacheco de México.
Las semifinales se jugarán el martes a las 16:00 horas (Francia ante España) mientras que el miércoles en el mismo horario lo harán los ganadores de los cruces de este sábado.