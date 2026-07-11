Parlamento
Rendición de Cuentas: Cabildo Abierto da señales y tiene la llave para aprobarla
Los liderados por Guido Manini Ríos van a “escuchar” todo el proceso de tratamiento y apostará a que el gobierno tenga “amplitud de negociación”.
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Los liderados por Guido Manini Ríos van a “escuchar” todo el proceso de tratamiento y apostará a que el gobierno tenga “amplitud de negociación”.
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Un día después, los partidos Nacional, Colorado e Independiente anunciaron que no darán su voto en general a la iniciativa del Poder Ejecytuvo, El mismo jueves, el oficialismo -que necesita dos votos para alcanzar la mayoría en la cámara baja- respondió acusando al bloque opositor de afectar las prioridades marcadas por la población: primera infancia, situación de calle, seguridad pública y educación. Es más, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira reclamó que el expresidente Luis Lacalle Pou debe hacerse cargo como jefe de la oposición de la decisión; de lo contrario, va a quedar muy mal parado.
El viernes, en rueda de prensa, finalmente el diputado Álvaro Perrone anunció que su partido va a “escuchar” todo el proceso de tratamiento y va a apostar a que el gobierno tenga “amplitud de negociación”. Destacando la importancia de “las asignaciones a los hogares más pobres y a los niños más pobres”, así como también el descuento del IVA en la compra de materiales a las cooperativas de vivienda, Perrone anunció que Cabildo Abierto no se va a poner en una “postura de exigir”. Marcó, sin embargo, que “hay un reclamo” de parte de la sociedad alineado con la idea de que “tenemos un Estado muy grande y que hay que empezar a revisar”. “El gobierno es mano, con base en eso vamos a plantear”, concluyó sobre la postura de su partido, y dejó claro que el anuncio de los otros partidos de la oposición lo “alejó muchísimo” de la Coalición Republicana.
Luego de expresar su “sorpresa” por el anuncio realizado por parte de la oposición, pero también después de resaltar que empezaría a “tender puentes” para lograr los dos votos necesarios para la aprobación de la Rendición de Cuentas, el oficialismo empieza a definir los próximos pasos.