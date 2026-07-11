Rendición de Cuentas: Cabildo Abierto da señales y tiene la llave para aprobarla

Cabildo va a escuchar

El viernes, en rueda de prensa, finalmente el diputado Álvaro Perrone anunció que su partido va a “escuchar” todo el proceso de tratamiento y va a apostar a que el gobierno tenga “amplitud de negociación”. Destacando la importancia de “las asignaciones a los hogares más pobres y a los niños más pobres”, así como también el descuento del IVA en la compra de materiales a las cooperativas de vivienda, Perrone anunció que Cabildo Abierto no se va a poner en una “postura de exigir”. Marcó, sin embargo, que “hay un reclamo” de parte de la sociedad alineado con la idea de que “tenemos un Estado muy grande y que hay que empezar a revisar”. “El gobierno es mano, con base en eso vamos a plantear”, concluyó sobre la postura de su partido, y dejó claro que el anuncio de los otros partidos de la oposición lo “alejó muchísimo” de la Coalición Republicana.