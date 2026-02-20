Hacete socio para acceder a este contenido

Florida | Centro Acuático | deportivo

Firma de contrato

Florida invertirá US$ 6 millones en nuevo Centro Acuático

El Centro Acuático de Florida contará con tres cubos de agua —para uso deportivo, social y terapéutico—, climatización integral y vestuarios nuevos en un complejo totalmente renovado.

 Intendencia de Florida
Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Florida oficializó la reconstrucción del Centro Acuático departamental, una obra que implicará una inversión de seis millones de dólares y que, según lo anunciado, buscará posicionar al complejo como referencia a nivel nacional dentro del ámbito público.

El contrato para llevar adelante el proyecto fue firmado este jueves, en un acto que contó con la presencia del intendente Carlos Enciso y del director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Juan Manuel Arenas.

Durante la actividad, Enciso destacó el alcance de la iniciativa y aseguró: “La prestación que va a tener este centro acuático, único en Uruguay a nivel público, va a ser el de mejor desarrollo y prestación que tendrá el país. Esta inversión, que para Florida es millonaria, esperemos que pueda tener un impacto mayor de lo que ya ha tenido tradicionalmente nuestra piscina, adonde asisten unas 1800 personas”.

Enfoque deportivo y social

El jefe departamental enmarcó la intervención dentro de una política con doble enfoque, deportivo y social. El proyecto prevé una remodelación integral del edificio actual, que incluye la adecuación del cubo de agua existente. Este modificará sus dimensiones para optimizar su acondicionamiento, aunque mantendrá la capacidad para la práctica de disciplinas como waterpolo y la realización de competencias oficiales.

La propuesta también incorpora la construcción de un segundo cubo de agua destinado a actividades de carácter social, lo que permitirá ampliar la oferta con hidrogimnasia, matronatación y otras prácticas recreativas. A su vez, se sumará un tercer espacio acuático orientado específicamente a la rehabilitación, con acceso independiente y servicios propios, pensado para el desarrollo de actividades terapéuticas.

El nuevo complejo contará con equipamiento e infraestructura completamente renovados, entre ellos un sistema de bomba de calor, climatización de aire y agua, además de vestuarios nuevos.

