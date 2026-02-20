Florida invertirá US$ 6 millones en nuevo Centro Acuático.

Enfoque deportivo y social

El jefe departamental enmarcó la intervención dentro de una política con doble enfoque, deportivo y social. El proyecto prevé una remodelación integral del edificio actual, que incluye la adecuación del cubo de agua existente. Este modificará sus dimensiones para optimizar su acondicionamiento, aunque mantendrá la capacidad para la práctica de disciplinas como waterpolo y la realización de competencias oficiales.

La propuesta también incorpora la construcción de un segundo cubo de agua destinado a actividades de carácter social, lo que permitirá ampliar la oferta con hidrogimnasia, matronatación y otras prácticas recreativas. A su vez, se sumará un tercer espacio acuático orientado específicamente a la rehabilitación, con acceso independiente y servicios propios, pensado para el desarrollo de actividades terapéuticas.

El nuevo complejo contará con equipamiento e infraestructura completamente renovados, entre ellos un sistema de bomba de calor, climatización de aire y agua, además de vestuarios nuevos.