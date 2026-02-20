La Intendencia de Florida oficializó la reconstrucción del Centro Acuático departamental, una obra que implicará una inversión de seis millones de dólares y que, según lo anunciado, buscará posicionar al complejo como referencia a nivel nacional dentro del ámbito público.
Firma de contrato
Florida invertirá US$ 6 millones en nuevo Centro Acuático
El Centro Acuático de Florida contará con tres cubos de agua —para uso deportivo, social y terapéutico—, climatización integral y vestuarios nuevos en un complejo totalmente renovado.