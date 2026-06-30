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Mundial |

Avanza el favorito

Francia goléo a Suecia y clasificó a octavos de final

Con dos goles de Mbappe y uno de Barcola, la selección francesa sigue avanzando en el Mundial en dónde lo espera Paraguay.

Barcola celebra el segundo gol de Francia ante Suecia.

Barcola celebra el segundo gol de Francia ante Suecia.

 FIFA
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Francia sigue demostrando por que es una de las selecciones favoritas para quedarse con el Mundial. Con un gran partido esta tarde, goleó 3 a 0 a Suecia para meterse en octavos de final en dónde ya los espera Paraguay.

Pese a que el dominio del equipo francés fue amplio, el marcador se iba a quebrar sobre el cierre de la primera mitad. Tras un tiro de esquina la pelota fue a los pies de Mbappe, quien se metió al área, se sacó dos futbolistas de arriba para rematar cruzado contra el palo y vencer la valla sueca.

Ya en la segunda mitad, cayó un nuevo baldazo de agua fría para los del norte europeo. Tras una recuperación detrás de la mitad de la cancha, la pelota le quedó por el centro del campo a Olise quien avanzó y filtró el balón entre los defensores para que Bradley Barcola definiera, ampliando la ventaja en el marcador.

Por si fuera poco, a los 74 minutos iba a volver Kylian Mbappé quien apareció desde la izquierda para cruzar la pelota y marcar el tercer gol del partido.

Francia ganó con claridad, y de esta manera jugarán los octavos de final de este Mundial ante Paraguay. Por otra parte, con los dos goles de esta tarde, Mbappé quedó a un sólo gol de Lionel Messi en la tabla histórica de los goleadores.

Francia

Mike Maignan; Jules Kounde (75' Malo Gusto), Daypor Upamecano, William Saliba, Lucas Digne (78' Theo Hernández); Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembele (75' Désiré Doué), Michael Olise (85' Rayan Cherki), Bradley Barcola; Kylian Mbappé (85' Jean Philippe Mateta).

DT: Didier Deschamps

Suecia

Widell Zetterstorm; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Daniel Svensson (82' Benjamin Nygren), Yasin Ayari (82' Mattias Svanberg), Lucas Bergvall (66' Besfort Zeneli), Elliot Stroud (66' Taha Ali); Anthony Elenga, Alexander Isak (89' Gustaf Nilsson); Viktor Gyokeres.

DT: Graham Potter

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