Francia goléo a Suecia y clasificó a octavos de final

Por si fuera poco, a los 74 minutos iba a volver Kylian Mbappé quien apareció desde la izquierda para cruzar la pelota y marcar el tercer gol del partido.
Francia ganó con claridad, y de esta manera jugarán los octavos de final de este Mundial ante Paraguay. Por otra parte, con los dos goles de esta tarde, Mbappé quedó a un sólo gol de Lionel Messi en la tabla histórica de los goleadores.
Francia
Mike Maignan; Jules Kounde (75' Malo Gusto), Daypor Upamecano, William Saliba, Lucas Digne (78' Theo Hernández); Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembele (75' Désiré Doué), Michael Olise (85' Rayan Cherki), Bradley Barcola; Kylian Mbappé (85' Jean Philippe Mateta).
DT: Didier Deschamps
Suecia
Widell Zetterstorm; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Daniel Svensson (82' Benjamin Nygren), Yasin Ayari (82' Mattias Svanberg), Lucas Bergvall (66' Besfort Zeneli), Elliot Stroud (66' Taha Ali); Anthony Elenga, Alexander Isak (89' Gustaf Nilsson); Viktor Gyokeres.
DT: Graham Potter