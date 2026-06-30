Noruega derrotó a Costa de Marfil y jugará octavos de final tras 28 años

Luego de tanta lucha, y de un gran pase de Pépé, Diallo se encargó de sellar un verdadero golazo. Se hizo de la pelota contra el sector derecho, entró al área, se sacó a dos futbolistas con unos enganches fantásticos y al meterse en el área chica, rompió el arco para poner el encuentro nuevamente igualado.

Con el paso de los minutos, el encuentro se volvió a tornar parejo y a los 86 minutos, Berg se movió entre líneas en dónde recibió un gran pase filtrado, se metió al área y tocó al medio en dónde apareció Haaland para empujar la pelota al fondo de la red y volver a poner a Noruega por delante del marcador.

Sobre el cierre del partido, Costa de Marfil tuvo una chance en los pies de Diallo que ejecutó un tiro libre de media distancia que iba con destino de arco pero que una volada formidable de Nyland evitó que el partido volviera al empate.

Con este resultado, Noruega se metió por tercera vez en su historia en los octavos de final del Mundial, instancia en la que ahora enfrentará a Brasil que viene de eliminar a Japón.

Costa de Marfil

Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan (90'Evann Guessand); Ibrahim Sangaré; Nicolas Pépé (87’ Oumar Diakité), Franck Kessié, Christ Inao Oulai (60’ Elye Wahi), Yan Diomandé (90' Bazoumana Toure); Ange-Yoan Bonny (60’ Amad Diallo).

DT: Emerse Faé

Noruega

Orjan Nyland; Marcus Pedersen (83’ Fredrik Aursnes), Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth (71’Andreas Schjelderup), Antonio Nusa (71’ Oscar Bobb), Erling Haaland.

DT: Stale Solbakken