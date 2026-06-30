La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió una declaración en respuesta a las críticas del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez sobre el accionar de una de las funcionarias del organismo. El 4 de junio, luego de que las autoridades de la Jutep comparecieron ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, el Partido Nacional hizo una conferencia de prensa para cuestionar lo que entienden como un “deterioro de la credibilidad” del organismo. En ese marco, Rodríguez sostuvo que la actual mayoría de la Jutep “ha colocado, durante varios meses, a una funcionaria pública en pase en comisión, con connotada militancia política”, y esa funcionaria estuvo “a cargo del estudio de las declaraciones juradas”. “Una perla más para el collar, una mancha más al tigre”, criticó.
Se le fue la moto
Jutep repudió "expresiones agraviantes" por parte de la oposición
La Jutep sostiene que las afirmaciones de Juan Martín Rodríguez sobre una funcionaria constituyen “una descalificación personal e institucional grave”.