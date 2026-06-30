Jutep repudió "expresiones agraviantes" por parte de la oposición

Además, el organismo señala que existe normativa, como el Código de Ética en la Función Pública y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide “agraviar a una funcionaria pública por sus convicciones políticas personales”, ya que constituye “una forma de discriminación”. Agrega que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por Uruguay, “obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer en el ámbito público, incluyendo actos de humillación e intimidación por razones políticas”.

En atención a todo esto, el Directorio de la Jutep repudió “el uso de todo tipo de expresión agraviante para hacer referencia al organismo” y en particular “la discriminación de la que fue objeto” la mencionada funcionaria. “Las descalificaciones contra funcionarios públicos por sus ideas políticas son inadmisibles en una democracia republicana, constituyendo un acto de discriminación y hostigamiento inaceptables en un Estado de Derecho”, sostuvo el organismo, al tiempo que expresó “la solidaridad institucional con la funcionaria agraviada y con todo el personal de la Jutep, reafirmando su plena confianza en la legitimidad y en el valor de su desempeño funcional”.

Ante la difusión de la información sobre la resolución, Rodríguez respondió este lunes con un posteo en la red X: “La mayoría política de la 'Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública' (emulando a otras oficinas regionales de la 'Gestapo' del socialismo del siglo XXI), nos dedicaron una resolución... ¡Cómo desaprovechan los recursos, eh!”.