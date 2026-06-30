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Sociedad serie | director | Cine

Fraude y lavado de dinero

Condenaron por estafa a director de cine que filmó serie en Plaza Independencia con Keanu Reeves

El director de cine estadounidense Carl Rinsch, fue condenado a 30 meses de prisión por estafar a Netflix en una serie filmada en Montevideo que nunca salió.

Serie Conquest fue filmada en Montevideo pero nunca fue emitida.

Serie Conquest fue filmada en Montevideo pero nunca fue emitida.
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Carl Rinsch, director de cine estadounidense de 48 años, que en 2019 llegó a Uruguay para filmar la serie "Conquest", fue condenado en su país a 30 meses de prisión por estafar a Netflix en dicha producción audiovisual por varias decenas de millones de dólares, según anunciaron fiscales de Nueva York.

El cineasta había sido declarado culpable de los delitos de fraude y lavado de dinero en diciembre de 2025.

La estafa a Netflix por la serie filmada en Montevideo

Entre 2018 y 2019, Netflix le pagó 44 millones de dólares para producir la serie de ciencia ficción llamada "White Horse", también conocida como "Conquest".

Posteriormente, Rinsch recibió una suma adicional de 11 millones de dólares en marzo de 2020. Parte de esta producción se filmó en Montevideo en el año 2019, cuando la plaza Independencia se convirtió en un escenario distópico que llamó la atención de quienes la rodeaban.

"En lugar de usar el dinero para producir la serie, Rinsch realizó inversiones arriesgadas en opciones bursátiles altamente especulativas y criptomonedas, y gastó millones de dólares en artículos de lujo para sí mismo", declaró en un comunicado el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

Prisión y embargo para el director

Además de la pena de prisión, la condena incluye tres años de libertad condicional, el decomiso de 11 millones de dólares y el pago de una multa de 700 dólares.

En un documento judicial presentado para determinar la pena, la defensa explicó que los hechos se produjeron en un contexto de "enorme presión" profesional y de un divorcio "increíblemente conflictivo".

Al respecto, el actor Keanu Reeves (protagonista de la serie) le escribió al juez para solicitar su "clemencia" y "misericordia" hacia su "amigo" Rinsch, a quien describe como un "artista excepcional" pero capaz de "autoboicotearse" al querer hacer demasiado.

FUENTE: AFP

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