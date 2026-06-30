Condenaron por estafa a director de cine que filmó serie en Plaza Independencia con Keanu Reeves

Posteriormente, Rinsch recibió una suma adicional de 11 millones de dólares en marzo de 2020. Parte de esta producción se filmó en Montevideo en el año 2019, cuando la plaza Independencia se convirtió en un escenario distópico que llamó la atención de quienes la rodeaban.

"En lugar de usar el dinero para producir la serie, Rinsch realizó inversiones arriesgadas en opciones bursátiles altamente especulativas y criptomonedas, y gastó millones de dólares en artículos de lujo para sí mismo", declaró en un comunicado el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

Prisión y embargo para el director

Además de la pena de prisión, la condena incluye tres años de libertad condicional, el decomiso de 11 millones de dólares y el pago de una multa de 700 dólares.

En un documento judicial presentado para determinar la pena, la defensa explicó que los hechos se produjeron en un contexto de "enorme presión" profesional y de un divorcio "increíblemente conflictivo".

Al respecto, el actor Keanu Reeves (protagonista de la serie) le escribió al juez para solicitar su "clemencia" y "misericordia" hacia su "amigo" Rinsch, a quien describe como un "artista excepcional" pero capaz de "autoboicotearse" al querer hacer demasiado.