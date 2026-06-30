La DNIC presentó nuevo diseño de cédula de identidad: "Más confiable, más seguro e innovador"

Más seguro, más confiable y más innovador

El nuevo documento de identidad cuenta con tres nuevos niveles de seguridad.

* El primero implica aquellos elementos que son identificables a simple vista.

* El segundo nivel son aquellos que se necesita un instrumento, un objeto para poder visualizarlos.

* El tercer nivel son utilizados por personal de la DNIC para verificar la autenticidad del documento.

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Los ocho nuevos elementos de seguridad de la nueva cédula

1. Ventana transparente: esto evita que las personas puedan falsificar mediante la impresión en una tarjeta de policarbonato o un hidrógeno plástico.

2. Kinegrama en la fotografía principal: imagen grabada en forma de tero que evita que la fotografía pueda ser falsificada o pueda ser sustituida.

3. Personalización táctica: la impresión digital de datos y huella dactilar son impresos en relieve.

4. MLI (imagen múltiple raza): son imágenes que son grabadas en diferentes ángulos por tecnología láser y data precisión que se puede visualizar la fotografía de la persona y el año de nacimiento.

5. Foto secundaria: es una versión pequeña de la imagen principal, ubicada en el reverso del documento.

6. Impresión en policarbonato con relieve: el propio documento es impreso desde fábrica en policarbonato con relieve en las líneas onduladas que posee el documento y el escudo nacional.

7. Simbología en tinta ópticamente variable (OVI): cada documento de identidad contiene símbolos impresos en tinta OVI que cambia de color. Estos símbolos indican si se trata de una cédula con chip (para mayores de edad) o si es la cédula de un menor (en caso de contener un ñandú).

8. Tarjeta de Policarbonato: la nueva documentación contará con un número de serie ubicado en el frente del DNI con un formato de 8 caracteres en total, 2 letras seguido de 6 números.

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Vigencia del nuevo documento

Las autoridades destacaron que este nuevo diseño no implica que las personas que tengan vigente su documento de identidad deban renovarlo, ya que este mantiene su vigencia.

Recibirán el nuevo documento de identidad quienes deban sacar por primera vez el documento nacional de identidad y quienes deban renovarla, ya sea por vencimiento o extravío.

El DNIC explicó que los documentos han ido evolucionado de acuerdo a las necesidades y concluyó que el nuevo formato es seguro, confiable, moderno y ajustado a la realidad.