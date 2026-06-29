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Cultura y espectáculos vacaciones |

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Vacaciones de julio en Montevideo: actividades gratuitas para niñas, niños y familias en toda la ciudad

La IM despliega juegos, talleres, teatro, deportes y propuestas culturales gratuitas en distintos espacios de la capital durante las vacaciones de julio.

Vacaciones de julio.

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La iniciativa reúne propuestas pensadas para promover una ciudad más accesible, amigable y disfrutable para las infancias y juventudes, con actividades que además incorporan una mirada vinculada a la integración social y la educación en derechos.

Uno de los principales puntos de encuentro será la explanada y el atrio de la sede comunal, donde entre el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio se instalarán distintos stands con juegos y talleres abiertos al público. Las actividades se desarrollarán entre las 14:00 y las 17:30 horas y estarán dirigidas especialmente a niñas, niños y sus familias.

La programación también tendrá como escenario al Espacio Modelo, que entre el 29 de junio y el 5 de julio ofrecerá una variada agenda que incluirá obras de teatro, talleres, actividades deportivas y otras propuestas recreativas para diferentes edades.

A su vez, las salas y espacios culturales de Montevideo se sumarán a la iniciativa con espectáculos y actividades especiales para disfrutar durante el receso invernal, ampliando las opciones de entretenimiento en distintos barrios de la ciudad.

Entre las propuestas destacadas aparece la posibilidad de visitar la histórica Quinta de Storace. Desde el sábado 27 de junio hasta el domingo 5 de julio el público podrá recorrer sus espacios verdes y conocer la casona patrimonial mediante visitas guiadas. El acceso a la residencia estará habilitado entre las 13:00 y las 17:00 horas, mientras que la quinta y sus alrededores podrán visitarse de 8:00 a 18:00.

El paseo incluirá además la posibilidad de recorrer la muestra fotográfica "Herencia vegetal. Árboles y jardines patrimoniales del Prado", instalada por el Centro de Fotografía de Montevideo y dedicada a rescatar el valor histórico y cultural del patrimonio natural de la capital.

Con actividades distribuidas en diferentes espacios y orientadas a públicos de todas las edades, "Montevideo a Jugar" busca convertir las vacaciones de invierno en una oportunidad para compartir en familia, descubrir nuevos espacios y disfrutar de propuestas recreativas sin costo.

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