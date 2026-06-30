Bielsa: "La tristeza actual de todos los futboleros es el peso que me toca asumir a mí"

Por otro lado, Bielsa destacó "el apoyo" que recibió desde la estructura de la AUF que "puso al servicio de mi tarea que fue impecable, además que con la gente del público siempre lo sentí cercano y de apoyo". Además, descartó tener "alguna situación" que lo puedan llevar a " reclamar en cuanto a que los resultados no fueran lo que fueran".

"Este cierre y la despedida es muy dolorosa por las ilusiones que tenía cuando comencé este proceso al cuál arrastré mucha gente sobre todo con los jugadores. Si quedo bien o mal, dependerá de los jugadores que no hicieron nada mal que afectara mi gestión", agregó.

A su vez, el entrenador manifestó que "la tristeza actual de todos los futboleros es el peso que me toca asumir a mí, que vale muchísimo más de lo que se imaginan tolerar ese peso".

Negó una desunión con el plantel y fue incluso más allá al asegurar que "en la cancha se vio que estábamos suficientemente unidos para correr más que nuestros tres rivales, porque la adhesión de los jugadores a lo que tiene que hacer, se expresa prodigándose".

El rendimiento de Valverde

Una de las preguntas que se le hizo al entrenador, hizo referencia al rendimiento de Federico Valverde, y principalmente a la decisión de haberlo sustituido en el segundo tiempo del partido ante España.

Afirmó que "nunca tuve ningún problema" con el futbolista del Real Madrid e incluso "fue con el jugador que hice más concesiones". "Le planteé que podía llegar a necesitarlo en varias posiciones a lo que accedió sin problema", reveló.

Respecto a la salida de Valverde en el partido ante España, afirmó que a su entender, "no lo expuse y le demostré siempre un respeto a la forma en la que juega al fútbol. Si existe algún conflicto, no sé cuál sería el origen del mismo".

La "grandeza" de Fernando Muslera

Fernando Muslera estuvo en el ojo de la tormenta por su rendimiento en el Mundial, sin embargo, Marcelo Bielsa respaldó al histórico golero a quien valoró "su grandeza" ante la adversidad.

"Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo fuera el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Muslera me dijo que estaba tan golpeado por el error que había cometido, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y el no estaba en condiciones de ayudar eso que podíamos conseguir", contó.