Giordano sobre el grupo de Uruguay: "La mentalidad es salir primero"

“La mentalidad de Uruguay es salir primero”, afirmó, y argumentó: “Sabemos que (España) es una selección muy importante con mucho potencial, pero nosotros también somos una selección con mucha potencial”.

“Para lograr el objetivo, hay que sortear los adversarios que te van tocando. Argentina te toca si sos segundo; si salimos primeros, no toca Argentina”, declaró Giordano ante los medios uruguayos presentes en el Hotel Hilton Capitan, donde se hospedó la delegación charrúa.

Con respecto a Arabia Saudita y Cabo Verde, opinó que “son selecciones competitivas”: “Los rivales africanos son siempre físicos (sobre Cabo Verd). De Arabia Saudita tenemos para poner en contexto el último Mundial, en el que le ganó a Argentina y compitió bien”.

Bielsa es un "superentrenador", dijo el DT de Arabia

El francés Hervé Renard, entrenador de Arabia Saudita, se refirió al sorteo del Mundial 2026 que se llevó a cabo este viernes y marcó que sus dirigidos enfrentarán a Uruguay, España y Cabo Verde por el grupo H.

El director técnico dijo que “Uruguay es un equipo difícil que juega bien bajo las órdenes de Marcelo Bielsa”, a quien consideró un “superentrenador” y “muy riguroso”.

“Tenemos que permanecer humildes y prepararnos bien para este Mundial”, expresó Renard en la zona mixta tras la ceremonia en Washington.

El francés afirmó que el objetivo de sus seleccionados será clasificar a los dieciseisavos de final. “No lo pudimos lograr en 2022 pese a nuestro muy buen arranque contra Argentina”, recordó, aunque, cuando le consultaron sobre la chance de cruzarse con la Albiceleste y volverle a ganar, dijo que “la historia no se repite siempre de la misma manera”.

El entrenador destacó a la selección española como “la mejor del mundo”. “Es muy difícil jugarle ya que su juego colectivo es impresionante, pero al mismo tiempo es el Mundial. Siempre te va a pasar esto”, expresó en la zona mixta tras la ceremonia en Washington.