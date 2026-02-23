Gobierno se encamina a declarar la emergencia agropecuaria ante crisis hídrica

Mientras tanto, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se entiende que la declaración de emergencia agropecuaria en sitios puntuales es inminente.

Emergencia inminente

Este lunes hubo una reunión entre el ministro Fratti y Campo Unido, entidad que reúne a las gremiales, para analizar la crisis. "Llamamos a las gremiales, a Campo Unido, porque nos parece fundamental tener cuál es su percepción, que es lo que le están reclamando los productores", señaló el ministro en declaraciones recogidas por VTV Noticias y Telemundo.

Tras la reunión, se resolvió convocar al Comité de Emergencia para que recomiende qué zonas son las que habría que considerar para una eventual declaración de emergencia.

"La realidad hoy es que del Río Negro para abajo hay varias seccionales complicadas", expresó.

Declaración sería este martes

A juicio de Fratti, y de acuerdo a lo que consideró como "términos objetivos", la declaración de emergencia agropecuaria "debería ser por seccionales". Admitió que eso podría suceder ya este martes 24 de febrero.

"Si se necesita declarar la emergencia para facilitar los créditos, posibilidades financieras que hoy no están, también lo vamos a hacer", anunció.

"Aparentemente nos estamos encaminando a declarar (la emergencia agropecuaria) en algunas seccionales", confirmó.

Respecto a la reunión, dijo que "fue muy buena", porque "hay una cantidad de sugerencias (...), capaz que lo que tenemos que hacer es reunirnos más seguido", concluyó.