El 21 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump anunció un aumento inmediato del arancel global al 15%, superando el 10% previamente establecido. Este giro se produce tras un revés judicial que podría limitar su capacidad para implementar políticas arancelarias. En su plataforma Truth Social, Trump justificó el incremento como una respuesta a un fallo “ridículo” del Supremo, que le impide alegar una emergencia económica para justificar estos gravámenes.
Coletazos
Nueva avanzada proteccionista de Trump: se recrudece el escenario para Uruguay
Los nuevos aranceles impactarán en países que tengan acuerdos comerciales con EEUU, y repercutirá significativamente en economías pequeñas como la de Uruguay.