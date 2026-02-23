Hacete socio para acceder a este contenido

Política Donald Trump | Uruguay | aranceles

Coletazos

Nueva avanzada proteccionista de Trump: se recrudece el escenario para Uruguay

Los nuevos aranceles impactarán en países que tengan acuerdos comerciales con EEUU, y repercutirá significativamente en economías pequeñas como la de Uruguay.

Por María Noel Sanguinetti

El 21 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump anunció un aumento inmediato del arancel global al 15%, superando el 10% previamente establecido. Este giro se produce tras un revés judicial que podría limitar su capacidad para implementar políticas arancelarias. En su plataforma Truth Social, Trump justificó el incremento como una respuesta a un fallo “ridículo” del Supremo, que le impide alegar una emergencia económica para justificar estos gravámenes.

Los nuevos aranceles impactarán a países que tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos, incluyendo la Unión Europea, Japón y Corea del Sur. Aunque el anuncio busca fortalecer la economía estadounidense, repercute de manera significativa en economías más pequeñas, como la de Uruguay.

Uruguay, dependiente de las exportaciones, se verá afectado al igual que otros países en este contexto en el cual como se ha afirmado en muchos medios este anuncio agrega incertidumbre al caos.

Impacto en Uruguay

Podemos empezar a identificar como puede afectar a Uruguay. Los aranceles en esta segunda etapa de anuncios ya tienen la experiencia de lo que fue la implementación en 2025. Estados Unidos han generado un entorno complicado para Uruguay, y pero para otros, pero tambien presentando tanto desventajas como posibles oportunidades que es necesario trabajar. Pero este 2026 se ve con altas complicaciones. La reciente imposición de aranceles, así como la inestabilidad financiera global, deben focalizar una vez más a Uruguay a formular estrategias de defensa comercial que protejan intereses y exportaciones.

Desde la implementación del arancel del 10% en 2025, productos clave uruguayos como carne, madera y software han visto un aumento significativo en sus costos de exportación, con un incremento del arancel promedio del 6% al 16%. Esto ha perjudicado la competitividad del país en el mercado internacional, complicando su rol como agroexportador.

La inestabilidad financiera provocada por las políticas proteccionistas de EE.UU. ha llevado a un aumento del riesgo país y una mayor incertidumbre en el tipo de cambio, con expectativas de un fortalecimiento del dólar que impactará las proyecciones económicas para 2026. A pesar de este contexto adverso, Uruguay ha logrado aumentar sus exportaciones a EE.UU. en el primer trimestre de 2025, buscando mantener relaciones comerciales estratégicas.

Históricamente, las crisis económicas en EE.UU. han influido negativamente en Uruguay, provocando devaluaciones del peso y un aumento en la desocupación. La tendencia actual de priorizar los intereses estadounidenses se traduce en presiones que afectan la demanda y los precios de los commodities uruguayos, lo que obliga a una reevaluación de la inserción comercial del país. El nuevo nivel de aranceles que se anuncia a 15% refuerza los riesgos.

