Nueva avanzada proteccionista de Trump: se recrudece el escenario para Uruguay

Desde la implementación del arancel del 10% en 2025, productos clave uruguayos como carne, madera y software han visto un aumento significativo en sus costos de exportación, con un incremento del arancel promedio del 6% al 16%. Esto ha perjudicado la competitividad del país en el mercado internacional, complicando su rol como agroexportador.

La inestabilidad financiera provocada por las políticas proteccionistas de EE.UU. ha llevado a un aumento del riesgo país y una mayor incertidumbre en el tipo de cambio, con expectativas de un fortalecimiento del dólar que impactará las proyecciones económicas para 2026. A pesar de este contexto adverso, Uruguay ha logrado aumentar sus exportaciones a EE.UU. en el primer trimestre de 2025, buscando mantener relaciones comerciales estratégicas.

Históricamente, las crisis económicas en EE.UU. han influido negativamente en Uruguay, provocando devaluaciones del peso y un aumento en la desocupación. La tendencia actual de priorizar los intereses estadounidenses se traduce en presiones que afectan la demanda y los precios de los commodities uruguayos, lo que obliga a una reevaluación de la inserción comercial del país. El nuevo nivel de aranceles que se anuncia a 15% refuerza los riesgos.