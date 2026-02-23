"Cantate una": el nuevo cancionero que rescata la esencia de la murga uruguaya
"Es un aporte más al Carnaval, que consideramos que no es estrictamente académico, pero sí entre histórico y artístico", contó Fabián Cardozo.
"Cantate una" es un nuevo cancionero en el cuál quedan plasmadas las historias de diez clásicos de la murga uruguaya, con entrevistas a sus creadores, acordes para los músicos y la opción de poder acceder a un código QR para poder escuchar una versión actual de cada uno de los temas.
El libro salió al mercado durante este Carnaval, y cuenta con la producción de Jesús Fernández, Fabián Cardozo, Maximiliano Xicart y Pablo Riquero, además de tener el edición de Acercándonos Ediciones.
Uno de los impulsores de esta idea, Fabián Cardozo, contó a Caras y Caretas que el proyecto surgió al sentir que "faltaba un cancionero de murga" el cuál "recoja los clásicos del Carnaval y de la murga".
"La selección de los temas fue de manera muy subjetiva respecto a lo que nosotros consideramos que son clásicos y también agregarle canciones que son clásicos para las nuevas generaciones", agregó.
Cardozo detalló que el cancionero no sólo te permite acceder a la letra y acordes de las canciones, sino que cuentan con un contexto histórico para cada uno de los temas, y una "breve" entrevista con los autores. Además, los lectores podrán acceder a las versiones de los temas, cantadas por Jesús Fernández y Pablo Riquero en un formato de dúo.
"Es un aporte más al Carnaval, que consideramos que no es estrictamente académico, pero sí entre histórico y artístico. Tiene la particularidad que con las versiones a dúo, lo convierte en un trabajo multimedia porque es un libro y un disco a la vez", contó Cardozo.
¿Dónde conseguir el cancionero?
Fabián Cardozo contó que en esta primera instancia, la venta del libro "no tiene una distribución como todos los libros en librerías, sino que pensamos específicamente en el público de carnaval".
El libro "Cantate una" puede encontrarse en los siguientes lugares:
Monumental de la Costa
Tablado 1º de mayo
Tablado del Velódromo
Librería del Museo del Carnaval
Además, pueden contactarse a través de las redes sociales con cualquiera de los cuatro autores para poder coordinar la entrega del libro.