"Cantate una": el nuevo cancionero que rescata la esencia de la murga uruguaya

"La selección de los temas fue de manera muy subjetiva respecto a lo que nosotros consideramos que son clásicos y también agregarle canciones que son clásicos para las nuevas generaciones", agregó.

Cardozo detalló que el cancionero no sólo te permite acceder a la letra y acordes de las canciones, sino que cuentan con un contexto histórico para cada uno de los temas, y una "breve" entrevista con los autores. Además, los lectores podrán acceder a las versiones de los temas, cantadas por Jesús Fernández y Pablo Riquero en un formato de dúo.

"Es un aporte más al Carnaval, que consideramos que no es estrictamente académico, pero sí entre histórico y artístico. Tiene la particularidad que con las versiones a dúo, lo convierte en un trabajo multimedia porque es un libro y un disco a la vez", contó Cardozo.

¿Dónde conseguir el cancionero?

Fabián Cardozo contó que en esta primera instancia, la venta del libro "no tiene una distribución como todos los libros en librerías, sino que pensamos específicamente en el público de carnaval".

El libro "Cantate una" puede encontrarse en los siguientes lugares:

Monumental de la Costa

Tablado 1º de mayo

Tablado del Velódromo

Librería del Museo del Carnaval

Además, pueden contactarse a través de las redes sociales con cualquiera de los cuatro autores para poder coordinar la entrega del libro.