BPS dio a conocer el calendario de pago de jubilaciones y pensiones de marzo

Depósitos en cuenta bancaria (Bancos e IEDES): Los beneficiarios que reciban sus pagos a través de depósitos en cuentas bancarias (tanto en bancos como en instituciones emisoras de dinero electrónico) podrán cobrar a partir del martes 3 de marzo. Este pago se realizará de manera automática en las cuentas correspondientes, sin necesidad de que los beneficiarios se desplacen a las oficinas del BPS.

Cobro en oficinas de BPS (dependiendo del número de cédula): Los beneficiarios que prefieren o necesitan cobrar de manera presencial en las oficinas del BPS en Montevideo podrán hacerlo entre el miércoles 3 y el viernes 18 de marzo, según el calendario asignado según su número de cédula. Cada cédula tiene un día específico para asistir, por lo que es importante verificar en el calendario oficial de BPS cuál corresponde al beneficiario.