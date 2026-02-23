Gobierno analiza al menos cinco propuestas para adquirir las patrulleras oceánicas

Agregó que este mes el gobierno debería "tener por lo menos seleccionadas dos de las opciones que más nos gusten".

Patrulleras en las mismas condiciones

Respecto a las condiciones de la adquisición, dijo que serán las mismas que estaban planteadas en términos técnicos. Resaltó la necesidad de preservar la transparencia "a la hora de mostrarle a la ciudadanía y fundamentalmente a la Armada Nacional" cuáles serán los equipamientos adquiridos.

Orsi sostuvo en la rueda de prensa consignada por Telemundo que, entre las opciones, el gobierno analiza comprar las patrullas OPV (por sus siglas en inglés) a otros astilleros españoles que no son Cardama, ya que en ese país hay varios.

Por sentido común

Sobre el gasto que tiene previsto hacer el gobierno, Orsi evitó dar cifras, pero señaló que el tema no es el "tope", sino el "sentido común".

"Más allá del gasto, es la tranquilidad de que lo que estás pagando te lo van a hacer (...) Tenemos que ir por la mejor opción. Por supuesto que hay un tema de costos, pero por comprar barato no podemos cometer los errores que se han cometido otras veces", dijo.

Las declaraciones del presidente fueron efectuadas el mismo día en que la Asamblea General aprobó la creación de una comisión bicameral para analizar el caso Cardama.