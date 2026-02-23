Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Donald Trump |

nueva orden ejecutiva

Trump revoca aranceles a quienes vendan petróleo a Cuba pero mantiene el bloqueo

Si bien la orden firmada por Trump suspende la aplicación de aranceles no significa un alivio para la situación de Cuba.

Trump tuvo que dar marcha atrás con los aranceles.

 Sputnik
El presidente Donald Trump firmó el 20 de febrero de 2026 una nueva orden ejecutiva, dada a conocer este lunes 22 de febrero en el sitio de la Casa Blanca, que pone fin a los aranceles ad valorem adicionales impuestos a países que suministran petróleo a Cuba en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La medida se refiere a los aranceles establecidos en varias órdenes ejecutivas entre 2025 y 2026, que incluían disposiciones contra países como China, Venezuela, Brasil, Rusia, Cuba e Irán, entre otros. Dichos aranceles fueron impuestos como respuesta a lo que Washington calificó de “amenazas inusuales y extraordinarias” para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos, informa la web Cubadebate.

La nueva orden establece que los aranceles adicionales dejarán de estar vigentes y, tan pronto como sea posible, cesará su cobro. Sin embargo, las emergencias nacionales declaradas en esas órdenes ejecutivas y el resto de sus decisiones permanecerán en vigor.

Deroga aranceles

Por su parte, la web OnCuba, señala que el texto de la Casa Blanca es preciso en lo que elimina y cuidadoso en lo que preserva. La orden deroga explícitamente los aranceles ad valorem adicionales impuestos bajo IEEPA, entre ellos los contenidos en la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que amenazaba con gravar las importaciones provenientes de países que suministraran petróleo, directa o indirectamente, a Cuba.

Sin embargo, el documento es inequívoco en dos puntos clave. Primero, la emergencia nacional declarada sobre Cuba permanece intacta: “Las emergencias nacionales declaradas o descritas (…) permanecen en vigor y no se verán afectadas por esta orden”. Segundo, cualquier otra acción adoptada en respuesta a esas emergencias —que no implique la imposición de aranceles bajo IEEPA— tampoco se ve tocada.

En otras palabras: los aranceles como herramienta específica desaparecen; la arquitectura jurídica y las demás medidas de presión, no.

Sin derechos

El documento dispone que los jefes de cada departamento y agencia ejecutiva deberán tomar medidas inmediatas para poner fin a la recaudación de los aranceles adicionales. Asimismo, el Secretario de Comercio, el Secretario de Seguridad Nacional y el Representante Comercial de Estados Unidos, en consulta con otras autoridades, podrán modificar el Arancel de Aduanas Armonizado para dar cumplimiento a la orden.

El texto aclara que la orden no crea derechos o beneficios exigibles contra el gobierno estadounidense y que su implementación estará sujeta a la legislación vigente y a la disponibilidad de recursos.

(En base a Cubadebate y OnCuba)

Temas

