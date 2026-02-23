Trump revoca aranceles a quienes vendan petróleo a Cuba pero mantiene el bloqueo

Deroga aranceles

Por su parte, la web OnCuba, señala que el texto de la Casa Blanca es preciso en lo que elimina y cuidadoso en lo que preserva. La orden deroga explícitamente los aranceles ad valorem adicionales impuestos bajo IEEPA, entre ellos los contenidos en la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que amenazaba con gravar las importaciones provenientes de países que suministraran petróleo, directa o indirectamente, a Cuba.

Sin embargo, el documento es inequívoco en dos puntos clave. Primero, la emergencia nacional declarada sobre Cuba permanece intacta: “Las emergencias nacionales declaradas o descritas (…) permanecen en vigor y no se verán afectadas por esta orden”. Segundo, cualquier otra acción adoptada en respuesta a esas emergencias —que no implique la imposición de aranceles bajo IEEPA— tampoco se ve tocada.

En otras palabras: los aranceles como herramienta específica desaparecen; la arquitectura jurídica y las demás medidas de presión, no.

Sin derechos

El documento dispone que los jefes de cada departamento y agencia ejecutiva deberán tomar medidas inmediatas para poner fin a la recaudación de los aranceles adicionales. Asimismo, el Secretario de Comercio, el Secretario de Seguridad Nacional y el Representante Comercial de Estados Unidos, en consulta con otras autoridades, podrán modificar el Arancel de Aduanas Armonizado para dar cumplimiento a la orden.

El texto aclara que la orden no crea derechos o beneficios exigibles contra el gobierno estadounidense y que su implementación estará sujeta a la legislación vigente y a la disponibilidad de recursos.

(En base a Cubadebate y OnCuba)