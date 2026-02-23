Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad BROU | Beneficios | judiciales

Apoyo a trabajadores

BROU y AFJU acuerdan campaña especial de apoyo financiero para funcionarios judiciales

La iniciativa del BROU estará vigente durante marzo y abril e incluirá préstamos con tasas bonificadas, facilidades para regularizar deudas y beneficios en tarjetas de crédito.

Por Redacción de Caras y Caretas

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) firmaron este lunes un acuerdo para impulsar una campaña especial de apoyo financiero dirigida a los funcionarios y representados del gremio.

La iniciativa, que se desarrollará durante los meses de marzo y abril, busca mejorar el acceso al crédito y facilitar la regularización de deudas mediante condiciones preferenciales.

Según se informó, la campaña contempla tasas bonificadas y plazos extendidos para nuevos préstamos y renovaciones, así como facilidades para la regularización de deudas con atrasos. En estos casos, se prevén quitas por pago contado y opciones de financiación con condiciones más favorables.

El acuerdo también incluye beneficios diferenciales en productos de tarjetas de crédito, con bonificación de costos y mayor flexibilidad en los límites, además de la promoción de instancias de educación financiera para los funcionarios.

Desde ambas instituciones señalaron que estas medidas forman parte de una acción conjunta orientada a mejorar la situación financiera de los trabajadores judiciales.

La iniciativa se suma al acuerdo previamente firmado entre el BROU y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), y refuerza el compromiso del banco estatal con la inclusión financiera y el bienestar económico de los trabajadores de distintos sectores.

Temas

