El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) firmaron este lunes un acuerdo para impulsar una campaña especial de apoyo financiero dirigida a los funcionarios y representados del gremio.
Apoyo a trabajadores
BROU y AFJU acuerdan campaña especial de apoyo financiero para funcionarios judiciales
La iniciativa del BROU estará vigente durante marzo y abril e incluirá préstamos con tasas bonificadas, facilidades para regularizar deudas y beneficios en tarjetas de crédito.