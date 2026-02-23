BROU y AFJU acuerdan campaña especial de apoyo financiero para funcionarios judiciales

El acuerdo también incluye beneficios diferenciales en productos de tarjetas de crédito, con bonificación de costos y mayor flexibilidad en los límites, además de la promoción de instancias de educación financiera para los funcionarios.

Desde ambas instituciones señalaron que estas medidas forman parte de una acción conjunta orientada a mejorar la situación financiera de los trabajadores judiciales.

La iniciativa se suma al acuerdo previamente firmado entre el BROU y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), y refuerza el compromiso del banco estatal con la inclusión financiera y el bienestar económico de los trabajadores de distintos sectores.