Bolívar | familias | China

un caso de amistad

Impulsando la modernización: Continúa construcción del barrio Simón Bolívar, para más de 10 mil familias

La cooperación entre China y Venezuela ha transformado la vida de más de 5 mil familias en el urbanismo Simón Bolívar, en Caracas.

Urbanización Simón Bolívar.

Urbanización Simón Bolívar.

 Captura de pantalla
La cooperación entre China y Venezuela ha transformado la vida de más de 5 mil familias en el urbanismo Simón Bolívar, en Caracas. La construcción del complejo habitacional, que comenzó en 2012, avanza hacia su objetivo de beneficiar a más de 10 mil familias venezolanas.

Un informe difundido por la cadena china CGTN muestra cómo la amistad entre China y Venezuela ha mejorado la vida de la población local.

