Inglaterra comenzó con el pie derecho y venció a Croacia

Inglaterra comenzó el Mundial con el pie derecho y venció por 4 a 2 a la selección de Croacia en un hermoso partido. El encuentro que se disputó en el el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, Estados Unidos, dio inicio al grupo L.
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El partido se abrió a los 12 minutos cuando el árbitro sancionó un claro penal a favor de Inglaterra. Harry Kane fue el encargado de ejecutarlo, pero el primer remate fue atajado por el golero croata. Sin embargo, el VAR determinó que se adelantó por lo que debió repetirse y ahí sí, el delantero no perdonó y la mandó a guardar.
Con el paso de los minutos el encuentro se emparejó y los croatas lograron salir del asedio. Cuando se jugaba el minuto 36, Perisic recibió la pelota dentro del área, enganchó de manera fantástica y tocó para la puerta del área en dónde apareció Baturina quien sacó un derechazo brutal para colgar la pelota en el ángulo.
A la primera parte le iban a quedar dos gritos de gol más. Un tiro de esquina al punto penal encontró nuevamente a Harry Keane que sin marca alguna, conectó de cabeza pata mandarla al fondo de la red.
Ya sobre el cierre de la primera parte, un pase frontal habilitó a uno de los delanteros croatas que bajó la pelota de gran forma para que apareciera Petar Musa quien sacó un potente remate para marcar nuevamente el empate en el marcador.
El partido era una locura, y en el amanecer del segundo tiempo hubo un nuevo grito sagrado. Un pase largo para Bellingham contra la banda para que el futbolista inglés hiciera su magia, se sacara dos defensores de arriba y rematara cruzado para poner el tercero.
El partido se hizo de ida y vuelta gracias a que Croacia salió en busca del empate. Pero este posicionamiento ofensivo dejó espacios atrás que se tradujeron en un cuarto gol recibido. Un pase letal para Rashford que sólo entró al área, enganchó y remató cruzado para bajarle el telón al partido.
Inglaterra
Jordan Pickford, Ezri Konsa, Nico Orielle, John Stones (87' Marc Guehi), Reece James; Declan Rice (72' Morgan Rogers), Elliot Anderson, Jude Bellignham (79' Djed Spence); Harry Kane, Anthony Gordon (72' Marcus Rashford), Noni Mabukeke (72' Bukayo Saka).
DT: Thomas Tuchel
Croacia
Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josoko Gcardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic (66' Marco Pasalic); Luka Modric (58' Mateo Kovacic), Mario Pasalic (78' Andrej Kramaric), Martin Baturina (78' Nikola Vlasic), Petar Sucic; Ivan Perisic, Petar Musa (66' Igor Matanovic).
DT: Zlatko Dali