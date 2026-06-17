Inglaterra comenzó con el pie derecho y venció a Croacia

A la primera parte le iban a quedar dos gritos de gol más. Un tiro de esquina al punto penal encontró nuevamente a Harry Keane que sin marca alguna, conectó de cabeza pata mandarla al fondo de la red.

Ya sobre el cierre de la primera parte, un pase frontal habilitó a uno de los delanteros croatas que bajó la pelota de gran forma para que apareciera Petar Musa quien sacó un potente remate para marcar nuevamente el empate en el marcador.

El partido era una locura, y en el amanecer del segundo tiempo hubo un nuevo grito sagrado. Un pase largo para Bellingham contra la banda para que el futbolista inglés hiciera su magia, se sacara dos defensores de arriba y rematara cruzado para poner el tercero.

El partido se hizo de ida y vuelta gracias a que Croacia salió en busca del empate. Pero este posicionamiento ofensivo dejó espacios atrás que se tradujeron en un cuarto gol recibido. Un pase letal para Rashford que sólo entró al área, enganchó y remató cruzado para bajarle el telón al partido.

Inglaterra

Jordan Pickford, Ezri Konsa, Nico Orielle, John Stones (87' Marc Guehi), Reece James; Declan Rice (72' Morgan Rogers), Elliot Anderson, Jude Bellignham (79' Djed Spence); Harry Kane, Anthony Gordon (72' Marcus Rashford), Noni Mabukeke (72' Bukayo Saka).

DT: Thomas Tuchel

Croacia

Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josoko Gcardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic (66' Marco Pasalic); Luka Modric (58' Mateo Kovacic), Mario Pasalic (78' Andrej Kramaric), Martin Baturina (78' Nikola Vlasic), Petar Sucic; Ivan Perisic, Petar Musa (66' Igor Matanovic).

DT: Zlatko Dali