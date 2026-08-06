Comenzó el mes de festejos para celebrar el Día del Auténtico Fainá

Además, habrá entretenimiento a cargo de bandas y artistas musicales, que pueden consultarse en el Instagram del Día del Auténtico Fainá. Entre ellos se destacan Jazz a la Calle, La Mesa de los Discos, Rueda de Candombe y Hasta el Piso o Nada.

El evento será totalmente gratuito y de libre acceso, y las porciones de fainá podrán adquirirse en el lugar. De igual forma, habrá una venta de tickets de degustación para probar las propuestas de todos los locales a un precio bonificado, que se pueden adquirir a través de mientrada.com.uy.

“Estamos muy felices de poder celebrar un año más esta increíble receta que ya se ha vuelto un clásico de la gastronomía uruguaya. Queremos agradecer a todos quienes nos acompañan año a año durante esta celebración y que nos dan un motivo más para seguir haciéndola”, dijo Fabrizzio Nocelli Mariño, gerente comercial de Molino Guido.

Por su parte, el ministro de Turismo, Pablo Menoni dijo que “este no es solo un producto gastronómico, sino también una construcción histórica que ha marcado nuestra cultura y nuestra economía, y que debemos promocionar. Además, es algo que nos ha unido con Italia, pero que también nos diferencia de otros países de la región. Por eso, desde el ministerio buscamos resaltarlo y ponerlo en valor”.

En tanto, la directora de la división de Turismo de la Intendencia de Montevideo, Karina Fortete destacó el fainá como una señal de identidad de la cultura montevideana.

“Hace un tiempo me preguntaron cuál era el sabor de Montevideo y, después de pensarlo, supe que era el fainá, porque forma parte de nuestra identidad y, por eso, lo hemos declarado de interés departamental. Que este evento se realice en el MUMI, en nuestra ciudad, es algo que celebro y agradezco, y desde nuestro lugar vamos a hacer todo lo posible para acompañar esta iniciativa”, subrayó.

Las actividades se extenderán durante todo agosto e incluirán diversos Fainá Tour, organizados con Peatonal Tours. Además, en el festival del 27, habrá un Fainá Tour especial dentro del MUMI, que incluirá acceso a las degustaciones y un recorrido por la historia del fainá y de Molino Guido.

Además, durante todo agosto, Molino Guido brindará un 25% de descuento en todos sus cursos online, que ofrece a través de su Academia Orillo. También habrá un 15% de descuento para el Kit de Fainá “Do it yourself”, al que se puede acceder utilizando el código “MESDELFAINA”.