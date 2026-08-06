Gabriel Rossi: Tras accidente de tránsito falleció el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Álvaro Danza lamentó “profundamente el fallecimiento”. En su posteo de X destacó el compromiso de Rossi “con la salud pública, la salud mental y el abordaje de los consumos problemáticos” que dejó “una huella que trasciende los cargos”. Danza aseguró que ASSE y la Junta Nacional de Drogas trabajan en conjunto “con la convicción de que nadie debe quedar solo frente a una adicción”, y que ese camino “seguirá siendo una prioridad”.

Desde la Junta Nacional de Drogas publicaron que Rossi fue mucho más que su jefe: “Hoy despedimos a una persona que supo conducir, acompañar y construir junto a su equipo, siempre con generosidad, respeto y vocación”.

En la misma vereda

El senador nacionalista Javier García también expresó sus condolencias y lo describió como “un gran tipo y excelente profesional”. Recordó que estudiaron juntos “buena parte de la carrera” de medicina y señaló que Rossi era una persona “cercana, con un humor muy fino y siempre alegre”.

El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo publicó que siente un “dolor enorme ante la muerte” del jerarca de gobierno. Lo describió como “un profesional destacado en drogodependencia” pionero en el abordaje “científico y basado en evidencias del consumo de drogas”. Y por último agradeció “a la vida” de que lo haya “honrado con su amistad”.