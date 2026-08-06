Uruguay bajo alerta naranja por fuertes tormentas, lluvias y viento

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul emitieron advertencias oficiales y avisos especiales a la población ante la llegada de un sistema frontal que provoca tormentas severas, seguido por el rápido desarrollo de un ciclón extratropical sobre la franja costera del país.
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El fenómeno afectará al territorio nacional a lo largo de este jueves 6 de agosto, registrándose las condiciones de mayor severidad hacia la tarde, la noche y las primeras horas del viernes 7.
Diagnóstico oficial del Inumet: alertas y zonas afectadas
De acuerdo con los reportes de Inumet, el fenómeno se desarrolla en dos fases principales:
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Frente frío y tormentas severas: Ingresando desde el litoral oeste, una masa de aire inestable provoca tormentas muy fuertes y puntualmente severas. El organismo mantiene vigentes alertas meteorológicas de nivel naranja y amarillo que abarcan gran parte del territorio nacional. Se aguardan acumulados de precipitación de entre 60 y 80 mm (pudiendo ser superiores de forma puntual), intensa actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo.
Ciclón extratropical y temporal de viento: Hacia la tarde y noche del jueves se espera la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este. Esto generará vientos sostenidos del sector sur y suroeste de entre 40 y 70 km/h, con rachas persistentes de entre 70 y 100 km/h, no descartándose valores puntualmente superiores en zonas costeras y del sur del Río Negro. Asimismo, se prevé un aumento significativo del oleaje en el Río de la Plata y el Océano Atlántico.
Análisis de MetSul Meteorologia: riesgo de viento y tiempo severo
La agencia privada brasileña MetSul catalogó el evento como una situación de "muy alto riesgo" para el territorio uruguayo.
Según el análisis técnico de MetSul, la formación del ciclón extratropical vendrá acompañada por la organización de una potente línea de tormentas de rápida traslación. El organismo advierte sobre la posibilidad de vendavales fuertes a intensos con riesgo de caída de árboles, daños en infraestructuras ligeras y posibles interrupciones en los servicios de energía eléctrica.