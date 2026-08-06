Uruguay bajo alerta naranja por fuertes tormentas, lluvias y viento

Frente frío y tormentas severas: Ingresando desde el litoral oeste, una masa de aire inestable provoca tormentas muy fuertes y puntualmente severas. El organismo mantiene vigentes alertas meteorológicas de nivel naranja y amarillo que abarcan gran parte del territorio nacional. Se aguardan acumulados de precipitación de entre 60 y 80 mm (pudiendo ser superiores de forma puntual), intensa actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo.

Ciclón extratropical y temporal de viento: Hacia la tarde y noche del jueves se espera la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este. Esto generará vientos sostenidos del sector sur y suroeste de entre 40 y 70 km/h, con rachas persistentes de entre 70 y 100 km/h, no descartándose valores puntualmente superiores en zonas costeras y del sur del Río Negro. Asimismo, se prevé un aumento significativo del oleaje en el Río de la Plata y el Océano Atlántico.