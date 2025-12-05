Intendente de Canelones, Francisco Legnani, presidirá Mercociudades en 2026-27

Durante el período en que Canelones esté al frente de la red, la vicepresidencia será ejercida por el gobierno de Belo Horizonte, Brasil. Niteroi, anfitriona de esta asamblea, ocupa actualmente la presidencia.

Qué es Mercociudades

Mercociudades es una red de integración regional creada en 1995 por gobiernos locales del Mercosur y países asociados. Está conformada hoy por más de 450 ciudades latinoamericanas, incluidas capitales, áreas metropolitanas y ciudades intermedias. Su propósito central es fortalecer el papel de los municipios en los procesos de cooperación regional y en la construcción de políticas públicas con enfoque territorial.

Entre sus objetivos la red se propone:

Potenciar la integración regional desde el nivel local, complementando las dinámicas del Mercosur con iniciativas de alcance municipal.

Promover el desarrollo sostenible, impulsando proyectos vinculados a movilidad urbana, ambiente, inclusión social, planificación territorial y transición energética.

Fortalecer las capacidades institucionales a través de formación, asistencia técnica y cooperación entre gobiernos locales.

Impulsar la participación ciudadana en la definición de políticas públicas.

Representar a las ciudades ante organismos regionales e internacionales, posicionando sus prioridades en las agendas de integración.

Canelones al frente de la red

Con su próxima presidencia, Canelones asumirá la coordinación política de Mercociudades y la conducción de sus órganos deliberativos y técnicos. Esto incluye la articulación entre ciudades, la definición de prioridades estratégicas, la promoción de nuevas iniciativas de cooperación y la representación de la red en espacios internacionales.

El liderazgo de Legnani proyecta a Canelones como actor activo en la agenda regional, en un espacio donde las ciudades buscan respuestas compartidas a desafíos comunes y promueven políticas de desarrollo que trascienden fronteras nacionales.