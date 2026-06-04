Putin: "Cuba es un país amigo desde hace décadas y la administración de EEUU es consciente de eso"

Durante la tradicional reunión con los representantes de las principales agencias internacionales de noticias en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF-2026), el presidente de Rusia, Vladímir Putin, reveló los contactos que mantuvo con Estados Unidos (EEUU) sobre la situación de Cuba.
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Cuando le preguntaron por la isla caribeña y los contactos con la Casa Blanca , Putin manifestó: "Respecto a los contactos sobre el tema cubano, responderé directamente a su pregunta. Usted preguntó si teníamos contactos con la Administración estadounidense sobre el tema cubano. Sí los tuvimos. Quisiera no hacer más comentarios".
Asimismo, el mandatario ruso destacó el carácter amigable de relaciones con La Habana. "Como usted sabe, entregamos un buque cisterna con productos petrolíferos a Cuba. Cabe mencionar que Cuba es un país amigo para nosotros. Las relaciones se han desarrollado tradicionalmente a lo largo de las décadas. La Administración estadounidense es consciente de ello y nuestros contactos con Cuba continúan", concluyó Putin.
La postura de Rusia ante el bloqueo de EEUU a Cuba
EEUU mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país caribeño, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.
Rusia ha condenado en numerosas ocasiones la presión de EEUU sobre Cuba y ha confirmado la total solidaridad de Moscú con La Habana. "Cuba sigue sometida a una brutal presión económica por parte de Estados Unidos", denunció Zajárova durante una rueda de prensa en mayo.
Según manifestó, las restricciones impuestas a principios de mayo de este año a las compañías que cooperan con la isla constituyen otro objetivo primordial de EEUU: el estrangulamiento económico.
La vocera del gobierno ruso denunció que se trata de "un reflejo directo de la intolerancia de Washington hacia cualquier disidencia, una encarnación cínica de una Doctrina Monroe revivida".