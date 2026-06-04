Putin: "Cuba es un país amigo desde hace décadas y la administración de EEUU es consciente de eso"

La postura de Rusia ante el bloqueo de EEUU a Cuba

EEUU mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país caribeño, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

Rusia ha condenado en numerosas ocasiones la presión de EEUU sobre Cuba y ha confirmado la total solidaridad de Moscú con La Habana. "Cuba sigue sometida a una brutal presión económica por parte de Estados Unidos", denunció Zajárova durante una rueda de prensa en mayo.

Según manifestó, las restricciones impuestas a principios de mayo de este año a las compañías que cooperan con la isla constituyen otro objetivo primordial de EEUU: el estrangulamiento económico.

La vocera del gobierno ruso denunció que se trata de "un reflejo directo de la intolerancia de Washington hacia cualquier disidencia, una encarnación cínica de una Doctrina Monroe revivida".