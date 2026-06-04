EEUU sancionó al presidente de Cuba, su esposa y a los familiares de Raúl Castro

A mediados de mayo, el Departamento de Justicia de EEUU acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) y a cinco de sus oficiales militares por el derribo en 1996 de dos aeronaves vinculadas al grupo exiliado Hermanos al Rescate, con sede en Miami.

Agresión a Cuba

Con estas medidas, EE.UU. ha redoblado sus acciones contra el Gobierno cubano. Un "recrudecimiento acumulado" que pretende justificar una intervención en la isla, según denunció Díaz-Canel en una entrevista publicada por el diario español elDiario.es este jueves.

"Ese recrudecimiento acumulado, además, ha llevado a una política que tiende a buscar la asfixia para que haya una ruptura en el seno de la sociedad cubana, para que haya un estallido social y un pretexto para intervenir con un relato que invisibiliza a los verdaderos culpables", dijo.

El presidente cubano enfatizó que "10 millones de habitantes en una isla bloqueada y acosada no pueden ser una amenaza a la seguridad nacional" de EE.UU., como ha alegado Trump en documentos oficiales.

La Habana calificó las acusaciones de provocación política y recalcó que actuó en legítima defensa tras repetidas violaciones del espacio aéreo del país por parte de aeronaves pertenecientes al grupo.

Trump sigue apretando

En los últimos meses, EEUU ha intensificado la presión política y económica sobre Cuba.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que imponía aranceles a las importaciones de los países que abastecen de petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia nacional alegando una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional estadounidense.

Dicha medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.

(Sputnik y RT)