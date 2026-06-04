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Política

en san petersbugo

Uruguay desea relanzar la cooperación comercial con Rusia

Durante su intervención en el foro económico de San Petersburgo, Rusia, el ministro Fratti destacó que Rusia ha sido un socio comercial relevante.

Fratti representando a Uruguay en San Petersburgo.

Fratti representando a Uruguay en San Petersburgo.

 Sputnik
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Uruguay busca fortalecer la cooperación comercial con Rusia y facilitar las inversiones en el país, aseguró este jueves el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti.

"Queremos reactivar (las relaciones comerciales), para nosotros Rusia fue un socio muy importante en el pasado y sigue siendo un socio comercial, creo que en algunas cosas podemos ser complementarios", dijo el ministro intervenir en el diálogo de negocios 'Rusia - América Latina' en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés), consignado por la agencia Sputnik.

En ese sentido, destacó que Uruguay pertenece a una de las principales regiones agrícolas del mundo, pero es carente de fertilizantes, por lo que Rusia podría ser uno de los proveedores más importantes del país.

Fratti aseguró que su país puede ofrecer a los empresarios rusos "mucha estabilidad jurídica, política y económica".

Uruguay podría funcionar como un "hub de entrada" para el Mercosur, bloque que integra junto a Argentina, Brasil y Paraguay, así como para América Latina en general, señaló.

Uruguay apuesta por las inversiones

El ministro aseguró que el Gobierno apuesta facilitar los trámites para la inversiones en el país y busca acercar nuevamente a los empresarios uruguayos con los rusos.

"Lo que vinimos a hacer es tratar de facilitar y avanzar (en lo comercial) con un país con el que tenemos muy buena relación diplomática", expresó.

También debatirán con las autoridades sanitarias rusas sobre complicaciones para la carne uruguaya, que en algún momento tuvo al país euroasiático como uno de sus principales destinos.

El SPIEF, que se celebra este año del 3 al 6 de junio, es una destacada plataforma internacional que reúne a líderes políticos, empresariales y expertos de distintos países para debatir cuestiones clave de la economía global.

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