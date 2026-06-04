Uruguay desea relanzar la cooperación comercial con Rusia

Fratti aseguró que su país puede ofrecer a los empresarios rusos "mucha estabilidad jurídica, política y económica".

Uruguay podría funcionar como un "hub de entrada" para el Mercosur, bloque que integra junto a Argentina, Brasil y Paraguay, así como para América Latina en general, señaló.

Uruguay apuesta por las inversiones

El ministro aseguró que el Gobierno apuesta facilitar los trámites para la inversiones en el país y busca acercar nuevamente a los empresarios uruguayos con los rusos.

"Lo que vinimos a hacer es tratar de facilitar y avanzar (en lo comercial) con un país con el que tenemos muy buena relación diplomática", expresó.

También debatirán con las autoridades sanitarias rusas sobre complicaciones para la carne uruguaya, que en algún momento tuvo al país euroasiático como uno de sus principales destinos.

El SPIEF, que se celebra este año del 3 al 6 de junio, es una destacada plataforma internacional que reúne a líderes políticos, empresariales y expertos de distintos países para debatir cuestiones clave de la economía global.