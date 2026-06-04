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Sociedad casas | Cauceglia | Brigada Antidrogas

Oeste

Demuelen casas utilizadas para actividades ilícitas en el barrio Cauceglia

Policía e Intendencia de Montevideo ejecutaron la demolición de casas utilizadas para la venta de drogas y otros delitos en Cauceglia, en el oeste capitalino.

Demolición de casas en el barrio Cauceglia.

Demolición de casas en el barrio Cauceglia.

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Por Redacción Caras y Caretas

Este jueves 4 de junio, efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) de la Policía de Montevideo, en coordinación con funcionarios de la Intendencia de Montevideo y de la Unidad Nacional de Apoyo Táctico Especializado (UNATEM), llevaron adelante un operativo en el barrio Cauceglia, que culminó con la demolición de dos casas ubicadas sobre el Pasaje 16.

Más Barrio en el oeste de la capital

La medida forma parte de las acciones orientadas al combate del microtráfico de drogas, la recuperación de espacios públicos y la mejora de las condiciones de seguridad y convivencia en la zona, en el marco del programa Más Barrio.

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Las viviendas intervenidas habían sido identificadas como puntos utilizados para la comercialización de sustancias estupefacientes y para el desarrollo de diversas actividades ilícitas, circunstancia constatada en el marco de las investigaciones y actuaciones realizadas previamente por la BDA.

La intervención se realizó al amparo de lo dispuesto por la Ley Orgánica Policial, en particular los artículos 4 literal B y 7, procediéndose a la demolición de ambas construcciones.

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