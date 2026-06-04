Este jueves 4 de junio, efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) de la Policía de Montevideo, en coordinación con funcionarios de la Intendencia de Montevideo y de la Unidad Nacional de Apoyo Táctico Especializado (UNATEM), llevaron adelante un operativo en el barrio Cauceglia, que culminó con la demolición de dos casas ubicadas sobre el Pasaje 16.
Oeste
Demuelen casas utilizadas para actividades ilícitas en el barrio Cauceglia
Policía e Intendencia de Montevideo ejecutaron la demolición de casas utilizadas para la venta de drogas y otros delitos en Cauceglia, en el oeste capitalino.