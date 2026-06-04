Demuelen casas utilizadas para actividades ilícitas en el barrio Cauceglia

Este jueves 4 de junio, efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) de la Policía de Montevideo, en coordinación con funcionarios de la Intendencia de Montevideo y de la Unidad Nacional de Apoyo Táctico Especializado (UNATEM), llevaron adelante un operativo en el barrio Cauceglia, que culminó con la demolición de dos casas ubicadas sobre el Pasaje 16.